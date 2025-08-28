Șeful diplomației britanice asigură că Londra va apăra Republica Moldova de “amenințarea interferenței” ruse

Ministrul de externe britanic, David Lammy, a declarat miercuri că Regatul Unit va apăra întotdeauna Republica Moldova de “amenințarea interferenței” ruse, într-un mesaj menit să marcheze sărbătorirea Zilei Independenței acestei țări față de Uniunea Sovietică în 1991.

“Poporul Moldovei a făcut o alegere clară în favoarea libertății, democrației și independenței. Îi vom sprijini întotdeauna și îi vom apăra de amenințarea interferenței, corupției și sabotajului”, a scris șeful diplomației britanice, într-o postare pe platforma X.

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk s-au deplasat miercuri la Chișinău pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării. Într-un veritabil desant politic european și într-un scut de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale.

Ministerul de Externe britanic a marcat printr-un mesaj cea de-a 34-a aniversare a Declarației de Independență a Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică, adoptată la 27 august 1991, definind ‘ara situată în Europa de Est, între România și Ucraina, drept “partener” al Regatului Unit în multe domenii, “inclusiv în lupta împotriva agresiunii, interferenței și amenințărilor rusești”.

“Regatul Unit este mândru să sprijine Moldova ca o națiune puternică, suverană și europeană”, a adăugat ministerul, încheind mesajul cu urarea de “La mulți ani, Moldova!” în limba română și ilustrând-o cu stema Republicii Moldova.

Ușa către aderarea la Uniunea Europeană este deschisă pentru Republica Moldova, deoarece o Europă mai puternică cu Moldova ca stat membru este în interesul vital al Uniunii Europene, au afirmat miercuri, la Chișinău, liderii Franței, Germaniei și Poloniei, într-un veritabil desant politic european cu o lună înainte de alegerile parlamentare din această țară.

Republica Moldova a marcat miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea națională, desfășurată sub sloganul „Independența ne unește”, a avut loc într-un moment crucial, dând startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.

Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.

“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.

Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.