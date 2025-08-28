MAREA BRITANIE
Șeful diplomației britanice asigură că Londra va apăra Republica Moldova de “amenințarea interferenței” ruse
Ministrul de externe britanic, David Lammy, a declarat miercuri că Regatul Unit va apăra întotdeauna Republica Moldova de “amenințarea interferenței” ruse, într-un mesaj menit să marcheze sărbătorirea Zilei Independenței acestei țări față de Uniunea Sovietică în 1991.
“Poporul Moldovei a făcut o alegere clară în favoarea libertății, democrației și independenței. Îi vom sprijini întotdeauna și îi vom apăra de amenințarea interferenței, corupției și sabotajului”, a scris șeful diplomației britanice, într-o postare pe platforma X.
The people of Moldova made a clear choice in favour of freedom, democracy, and independence.
We will always support and defend them from the threat of interference, corruption, and sabotage. https://t.co/iJyJhYM1AL
— David Lammy (@DavidLammy) August 27, 2025
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk s-au deplasat miercuri la Chișinău pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării. Într-un veritabil desant politic european și într-un scut de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale.
Ministerul de Externe britanic a marcat printr-un mesaj cea de-a 34-a aniversare a Declarației de Independență a Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică, adoptată la 27 august 1991, definind ‘ara situată în Europa de Est, între România și Ucraina, drept “partener” al Regatului Unit în multe domenii, “inclusiv în lupta împotriva agresiunii, interferenței și amenințărilor rusești”.
“Regatul Unit este mândru să sprijine Moldova ca o națiune puternică, suverană și europeană”, a adăugat ministerul, încheind mesajul cu urarea de “La mulți ani, Moldova!” în limba română și ilustrând-o cu stema Republicii Moldova.
Today we are celebrating Moldova’s Independence Day.
As partners on so many issues, including tackling Russian aggression, interference and threats, the UK is proud to support Moldova as a strong, sovereign and European nation.
La mulți ani, Moldova! 🇲🇩 pic.twitter.com/pKSjl1aGHJ
— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) August 27, 2025
Citiți și Scut european la Chișinău în fața Rusiei: “Ușa spre UE este deschisă”, făgăduiesc liderii Franței, Germaniei și Poloniei, lângă Maia Sandu de Ziua Independenței
Ușa către aderarea la Uniunea Europeană este deschisă pentru Republica Moldova, deoarece o Europă mai puternică cu Moldova ca stat membru este în interesul vital al Uniunii Europene, au afirmat miercuri, la Chișinău, liderii Franței, Germaniei și Poloniei, într-un veritabil desant politic european cu o lună înainte de alegerile parlamentare din această țară.
Republica Moldova a marcat miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea națională, desfășurată sub sloganul „Independența ne unește”, a avut loc într-un moment crucial, dând startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.
Citiți și Independența nu este garantată, ci depinde de alegerile noastre, spune Maia Sandu, avându-i alături pe Macron, Tusk și Merz: “Alternativa la Europa nu există. Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”
Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.
“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
INTERNAȚIONAL
În ajunul summitului Trump–Putin, Keir Starmer și Volodimir Zelenski au discutat la Londra despre „garanțiile de securitate care pot face pacea cu adevărat durabilă”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Londra, unde a fost întâmpinat de premierul britanic Keir Starmer, cu o zi înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programate pentru vineri în Alaska, informează BBC.
Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programate pentru mâine, ar putea avea un impact major asupra Ucrainei și Europei, însă nici premierul britanic Keir Starmer, nici președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu vor fi prezenți la masa discuțiilor.
Zelenski și Starmer nu au răspuns întrebărilor adresate de presă, ci și-au oferit o îmbrățișare și o strângere de mână înainte de a intra în clădire.
Într-o scurtă declarație după întrevederea cu premierul britanic Keir Starmer, Volodimir Zelenski, a afirmat că au discutat „în detaliu despre garanțiile de securitate care pot face pacea cu adevărat durabilă, dacă Statele Unite vor reuși să determine Rusia să oprească uciderile și să se angajeze într-o diplomație autentică și substanțială”, informează The Guardian.
Cei doi au discutat, de asemenea, despre „mecanismele de furnizare a armelor”, Zelenski îndemnându-l pe Starmer să se alăture listei tot mai numeroase de țări care finanțează noi arme pentru Ucraina prin noua inițiativă NATO „Lista de Necesități Prioritare a Ucrainei” (PURL).
A fost abordat și planul Ucrainei de a „crește volumele de producție” a dronelor, țara având „o nevoie urgentă de finanțare în acest sens”.
„Dronele joacă un rol decisiv pe linia frontului, iar capacitățile Ucrainei de a le produce sunt excepționale. Prin urmare, investiția în această producție poate influența cu adevărat situația la nivel strategic. Lucrăm cu Regatul Unit și cu toți partenerii noștri în acest sens”, a spus Zelenski.
Liderii au discutat, de asemenea, despre parteneriatul lor bilateral convenit la începutul acestui an, a mai precizat președintele ucrainean.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vinerea trecută că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a afirmat că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
În pregătirea summitului din Alaska, liderul american a participat miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz și la care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat chiar de la Berlin.
Friedrich Merz a declarat că liderii europeni au prezentat, în cadrul convorbirii telefonice purtate miercuri cu președintele american Donald Trump, condițiile pentru un armistițiu în Ucraina care să protejeze interesele lor de securitate.
În același timp, Casa Albă a temperat miercuri așteptările referitoare la rezultatele întâlnirii Trump-Putin, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt precizând că „este un exercițiu de ascultare” prin care președintele SUA dorește să „înțeleagă mai bine cum putem pune capăt războiului”. Anterior, secretarul de stat al SUA Marco Rubio a avut marți o discuție telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov în care ambele părți și-au confirmat „angajamentul de a asigura succesul” summitului dintre președinții american și rus din Alaska.
MAREA BRITANIE
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, subliniază principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin
Președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, au emis sâmbătă seara o declarație comună privind pacea în Ucraina, înaintea întâlnirii programate pe 15 august, în Alaska, între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin.
„Salutăm eforturile președintelui Trump de a opri uciderile din Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Federației Ruse și de a obține o pace justă și durabilă și securitate pentru Ucraina”, se arată în declarație.
Liderii au subliniat că doar o abordare care combină diplomația activă, sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra Rusiei pentru a-și încheia războiul ilegal poate avea succes. De asemenea, și-au exprimat convingerea că „o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”.
„Suntem de acord că aceste interese vitale includ necesitatea unor garanții de securitate solide și credibile care să permită Ucrainei să își apere eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Ucraina are libertatea de a-și decide propriul destin. Negocieri cu adevărat semnificative pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților. Calea spre pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, afirmă documentul.
Liderii au reafirmat sprijinul ferm pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și au condamnat invazia „neprovocată și ilegală” a Rusiei, pe care au descris-o ca fiind „o încălcare flagrantă” a Cartei ONU, a Actului Final de la Helsinki, a Memorandumului de la Budapesta și a angajamentelor asumate anterior de Moscova.
„Continuăm să fim alături de Ucraina. Suntem uniți ca europeni și hotărâți să ne promovăm împreună interesele. Vom continua să cooperăm îndeaproape cu președintele Trump și cu Statele Unite ale Americii, precum și cu președintele Zelenski și poporul Ucrainei, pentru o pace în Ucraina care să protejeze interesele noastre vitale de securitate”, se arată în finalul declarației.
Declarația comună a liderilor europeni a fost emisă în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, vineri, că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Adresându-se jurnaliștilor la Casa Albă mai devreme în cursul zilei de vineri, Trump a sugerat că înțelegerea ar presupune un schimb de teritorii. „Vor fi unele schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, a declarat președintele republican. Putin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.
Ucraina a semnalat anterior disponibilitatea de a fi flexibilă în căutarea unei încheieri a războiului, dar acceptarea pierderii a circa o cincime din teritoriul național ar fi dificilă politic și dureroasă pentru Kiev. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace. „Ucraina nu va da Rusiei recompense pentru ceea ce a făcut”, a spus el. „Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va și nu poate devia de la aceasta.”
„Orice soluții împotriva noastră, orice soluții fără Ucraina sunt, în același timp, soluții împotriva păcii”, a afirmat Zelenski. „Suntem pregătiți, împreună cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii, să lucrăm pentru o pace reală și, cel mai important, de durată – o pace care să nu se prăbușească din cauza dorințelor Moscovei”, a subliniat liderul ucrainean.
INTERNAȚIONAL
Premierul britanic Keir Starmer critică decizia guvernului israelian de a ocupa Fâșia Gaza: „Această acțiune va aduce și mai multă vărsare de sânge”
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a declarat că Israelul a greșit aprobând planurile de ocupare a orașului Gaza și a îndemnat guvernul israelian să reconsidere noua ofensivă în enclava palestiniană, informează presa internațională și Agerpres.
„Decizia guvernului israelian de a escalada și mai mult ofensiva sa în Gaza este greșită și îl îndemnăm să o reconsidere imediat”, a afirmat premierul britanic.
Reacția lui Starmer vine după ce cabinetul de securitate israelian a validat, în noaptea de joi spre vineri, un plan propus de premierul Benjamin Netanyahu, care prevede „înfrângerea” Hamas și „preluarea controlului” asupra orașului Gaza, grav afectat de conflict și de o criză umanitară severă.
În cursul zilei de joi, Netanyahu declarase la Fox News că Israelul „intenționează” să preia controlul asupra enclavei, dar „nu (să) o guverneze” sau „să o păstreze”.
Premierul Starmer a insistat însă că Israelul ar trebui să dezescaladeze mai degrabă decât să lanseze operațiunea.
„Această acțiune nu va face nimic pentru a pune capăt acestui conflict și pentru a ajuta la eliberarea ostaticilor. Va aduce doar și mai multă vărsare de sânge”, a mai spus premierul britanic.
De asemenea, Keir Starmer a adăugat că, „în fiecare zi, criza umanitară din Gaza se agravează, iar ostaticii luați de Hamas sunt ținuți în condiții dezastruoase și inumane. Ceea ce avem nevoie este un armistițiu, o creștere a ajutoarelor umanitare, eliberarea tuturor ostaticilor de către Hamas și o soluție negociată”.
Pe de altă parte, șeful guvernului de la Londra a afirmat că „Hamas nu poate juca niciun rol în viitorul Gazei și trebuie să plece și să se dezarmeze”.
Datele ONU arată că 86,3% din teritoriul Fâșiei Gaza este militarizat și supus ordinelor de evacuare, iar zonele neocupate – precum Khan Younis, orașul Gaza și taberele din Deir-el-Balah – rămân cele mai dens populate. După 22 de luni de conflict, ONU avertizează că enclava este amenințată de „foamete generalizată” și depinde aproape complet de ajutoare umanitare care sunt insuficiente în prezent.
Săptămâna trecută, premierul britanic Keir Starmer s-a angajat să recunoască statul palestinian înainte de Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie.
Prim-ministrul britanic a declarat într-o ședință specială a cabinetului său că „acum este momentul potrivit pentru a avansa această poziție” din cauza înrăutățirii situației umanitare din Gaza și a perspectivelor tot mai scăzute ale unui proces de pace. Guvernul israelian a respins rapid această mișcare ca fiind o „recompensă pentru Hamas”, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a făcut apel la „conciliere”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Liderii instituțiilor UE denunță atacurile Rusiei în Ucraina care au lovit sediul Delegației Uniunii Europene la Kiev și care “batjocoresc eforturile de pace”
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică
Șeful diplomației britanice asigură că Londra va apăra Republica Moldova de “amenințarea interferenței” ruse
Ministrul Alexandru Rogobete: 1,35 mld. lei prin PNRR pentru spitale în 64 de zile. Eficiența administrativă înseamnă vieți salvate
Premierul Bolojan, întâlnire cu emisarul lui Trump pentru parteneriate globale: România și SUA colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul strategic
Bolojan: Cât timp am fost președinte, sprijinul pentru Ucraina a însemnat muniție de producție sovietică. Sprijinul pe care l-a dat România sunt investiţii în securitatea României
Într-un discurs în română la Chișinău, Tusk îi elogiază pe cetățeni că au “apărat prin vot calea europeană” și o descrie pe Maia Sandu “lidera europenilor liberi”
R. Moldova “aparține familiei europene”, îi asigură cancelarul Germaniei, la Chișinău, pe cetățenii moldoveni veniți să celebreze independența țării
Macron, discurs în română în Piața Marii Adunări Naționale, în ovațiile moldovenilor: Inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău
Ziua deciziilor majore pentru “Germania Apărării”: Merz înființează Consiliul Național de Securitate, Berlinul introduce serviciul militar voluntar și Rheinmetall inaugurează cea mai mare fabrică de armament din Europa
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Trending
- FONDURI EUROPENE1 week ago
Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
- NATO7 days ago
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Trump a întrerupt întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni pentru a-l suna pe Putin. Macron dorește o cvadrilaterală SUA-Ucraina-Rusia-Europa după un summit Trump-Putin-Zelenski
- INTERNAȚIONAL7 days ago
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Imaginea zilei la Casa Albă: Trump, Zelenski și liderii europeni, în Biroul Oval cu o hartă a Ucrainei, Rusiei, României și R. Moldova pe fundal