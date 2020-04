Șeful diplomației din UE „regretă profund” și consideră „nejustificată” suspendarea finanțării OMS de către SUA

Șeful diplomației din UE, Înaltul Reprezentant Josep Borrell, „regretă profund” decizia SUA de a suspenda finanțarea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), potrivit unui mesaj transmis pe Twitter, informează Agerpres.

Deeply regret US decision to suspend funding to @WHO. There is no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain & mitigate the #coronavirus pandemic. Only by joining forces we can overcome this crisis that knows no borders.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 15, 2020