Șeful diplomației europene, după alegerile din SUA: Uniunea Europeană este dispusă să construiască o puternică asociere transatlantică

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a subliniat miercuri că “UE este dispusă să continue să construiască o puternică asociere transatlantică”, indiferent cineva va câştiga alegerile prezidenţiale din SUA, păstrând o linie asumată în mai multe capitale europene, îndeosebi Berlin, și anume aceea a disponibilității Europei de a relansa relația transatlantică.

“Poporul american a vorbit. În timp ce aşteptăm rezultatul alegerilor, UE continuă să fie dispusă să construiască o puternică asociere transatlantică, întemeiată pe valorile şi istoria noastră comune“, a scris Borrell pe Twitter.

The American people have spoken. While we wait for the election result, the EU remains ready to continue building a strong transatlantic partnership, based on our shared values and history.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 4, 2020