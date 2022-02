Șeful diplomației europene va propune un pachet de asistență de urgență pentru armata ucraineană într-o nouă reuniune a miniștrilor de externe din UE

Șeful diplomației europene va propune, duminică, un pachet de asistență de urgență pentru armata ucraineană, într-o nouă reuniune a miniștrilor de externe din UE, a anunțat Josep Borrell, sâmbătă seara, pe Twitter.

„Convoc o reuniune virtuală a miniștrilor de externe ai UE mâine, la ora 18.00, pentru a adopta noi măsuri de sprijinire a Ucrainei, împotriva agresiunii Rusiei. Voi propune un pachet de asistență de urgență pentru forțele armate ucrainene, pentru a le sprijini în lupta lor eroică”, a declarat Josep Borrell.

I am convening a virtual meeting of EU Foreign Ministers tomorrow at 18.00 to adopt further measures in support of #Ukraine, against aggression by #Russia.

I will propose a package of emergency assistance for the Ukrainian armed forces, to support them in their heroic fight.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 26, 2022