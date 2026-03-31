Șeful diplomației germane cere continuarea sprijinului pentru Ucraina, la patru ani de la masacrul de la Bucea: Securitate cu Rusia lui Putin nu există

Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat marți, la sosirea la Kiev, că nu poate exista securitate în relația cu Rusia condusă de Vladimir Putin, subliniind necesitatea continuării sprijinului european pentru Ucraina, în contextul marcării a patru ani de la masacrul comis de armata rusă la Bucea, relatează EFE, preluat de Agerpres.

„Această dată tristă arată că securitate cu Rusia lui Putin nu există, dimpotrivă. La toate propunerile de dialog ale Ucrainei, la toate ofertele de încetare a focului, Moscova a răspuns cu și mai mult război. Cu o ploaie de bombe, cu teroarea rachetelor și a roiurilor de drone”, a afirmat Wadephul.

Șeful diplomației germane a transmis că o pace durabilă pentru Ucraina și pentru Europa poate fi obținută doar prin continuarea rezistenței ucrainene și prin transmiterea unui semnal clar către Moscova că nu își poate atinge obiectivele prin forță militară.

„Cât de lung va fi acest drum depinde și de țările europene care sprijină Ucraina. Trebuie să arătăm în mod clar că suntem capabili de o foarte mare rezistență, că suntem uniți și că cedarea nu este o opțiune. Acesta trebuie să fie mesajul întâlnirii de astăzi”, a adăugat Wadephul, referindu-se la reuniunea miniștrilor de externe ai UE organizată la Kiev.

Oficialul german a subliniat că reuniunea Consiliului Afaceri Externe desfășurată în Ucraina transmite un semnal politic puternic privind sprijinul european pentru Kiev și parcursul său european.

„Ucrainenii fac parte din familia noastră europeană și îi sprijinim cu hotărâre pe drumul lor către Uniunea Europeană, pe care l-au ales în 2014 în timpul Euromaidanului”, a spus el.

Totodată, Wadephul a insistat că responsabilitatea pentru război și crimele comise trebuie asumată, mesaj adresat direct Moscovei.

„Germania și Uniunea Europeană continuăm să avem un obiectiv clar: o pace justă, solidă și durabilă pentru o Ucraină liberă și democratică”, a subliniat el.

Evocând masacrul de civili de la Bucea, produs în primele săptămâni ale invaziei ruse, ministrul german a afirmat că acesta reflectă amploarea atrocităților comise în teritoriile ocupate și continuitatea violențelor începute încă din 2014, în estul Ucrainei.

„Bucea este un simbol al altor nenumărate crime de război rusești. Masacrul de la Izium, bombardamentul gării din Kramatorsk, asediul orașului Mariupol: oriunde merge Rusia lui Putin, urmează crime și barbarie”, a declarat Johann Wadephul.

În același timp, el a evidențiat și semnificația orașului ca simbol al rezistenței ucrainene și al capacității armatei de a recuceri teritorii.

„Bucea reprezintă și puterea armatei ucrainene de a recuceri mari porțiuni de teritoriu, rezistența și curajul poporului ucrainean și dreptul său la un viitor în pace și libertate în fața opresiunii ruse”, a afirmat acesta.