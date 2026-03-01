INTERNAȚIONAL
Șeful diplomației germane spune că există un interes comun de a se găsi o soluție la criza actuală, însă aceasta este posibilă „doar dacă Iranul renunță la armamentul nuclear”
Iranul trebuie să înțeleagă că este necesar să renunțe la armamentul nuclear dacă dorește găsirea unei soluții durabile, a afirmat duminică ministrul de externe german Johann Wadephul, citat de DPA, scrie Agerpres.
Wadephul a declarat pentru postul NDR că „există un interes comun de a se găsi o soluție”.
„Acest lucru poate fi realizat doar dacă Iranul înțelege că trebuie cu adevărat să renunțe la armamentul nuclear”, a spus șeful diplomației germane.
Armata israeliană a anunțat că a ucis în total 40 de demnitari și comandanți militari de rang înalt iranieni, printre care și pe ghidul suprem ayatollahul Ali Khamenei, în atacul său inițial efectuat sâmbătă „într-un minut, în plină zi”.
Trump a anunțat sâmbăta moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.
„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de TÂLHARI însetați de sânge”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.
Președintele american consideră că momentul reprezintă „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara” și susține că există semnale potrivit cărora membri ai Islamic Revolutionary Guard Corps, ai armatei și ai altor forțe de securitate nu ar mai dori să lupte și ar solicita imunitate din partea SUA. „Acum pot avea imunitate, mai târziu primesc doar Moarte!”, a transmis el, reluând un avertisment formulat anterior.
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.
După Khamenei, Bruxellesul evocă un nou început pentru Iran, dar avertizează asupra unui risc real de instabilitate: „Poporul iranian are din nou speranță”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică faptul că, odată cu dispariția lui Khamenei, pentru poporul iranian se deschide un nou moment de speranță. Ea a subliniat că viitorul Iranului trebuie să fie decis de cetățenii săi, avertizând totodată asupra riscului de instabilitate regională și asupra necesității protejării vieților civile.
„Tocmai am vorbit cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei. Suntem pe deplin solidari cu Regatul Hașemit al Iordaniei în urma atacurilor iraniene de ieri. Odată cu dispariția lui Khamenei, poporul iranian are din nou speranță. Trebuie să ne asigurăm că viitorul le aparține și că ei îl pot revendica și modela”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.
I just spoke with @KingAbdullahII of Jordan. We stand in full solidarity with the Hashemite Kingdom of Jordan following yesterday’s Iranian strikes.
With Khamenei gone, there is renewed hope for the people of Iran. We must ensure that the future is theirs to claim and shape.…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2026
De asemenea, aceasta a avertizat că există un risc real de instabilitate, care ar putea împinge regiunea într-o spirală a violenței.
„Colaborăm îndeaproape cu toți actorii cheie, precum și cu partenerii noștri regionali, pentru a proteja stabilitatea și securitatea și pentru a proteja viețile civililor. Iordania este un partener prețios pentru Europa în regiune și va juca un rol cheie în perioada următoare”, a adăugat von der Leyen.
Într-un mesaj similar, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că moartea lui Ali Khamenei reprezintă un moment decisiv în istoria Iranului.
„Ceea ce va urma este incert. Dar acum există o cale deschisă către un Iran diferit, unul în care poporul său ar putea avea mai multă libertate să-l modeleze. Sunt în contact cu partenerii, inclusiv cu cei din regiunea care suportă greul acțiunilor militare ale Iranului, pentru a găsi măsuri practice de detensionare a situației”, a scris Kallas, pe X.
The death of Ali Khamenei is a defining moment in Iran’s history.
What comes next is uncertain. But there is now an open path to a different Iran, one that its people may have greater freedom to shape.
I’m in contact with partners, including those in the region that bear the… pic.twitter.com/s5CqUqHrWi
— Kaja Kallas (@kajakallas) March 1, 2026
Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă” a Rusiei: „Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare ale războiului”
Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat sâmbătă seară, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă” a Rusiei, în contextul în care Europa își intensifică acțiunile împotriva flotei rusești suspectate că transportă petrol supus sancțiunilor sau că deteriorează infrastructura submarină, relatează Politico Europe.
Forțele armate au urcat la bordul navei sâmbătă seara și au escortat-o către portul Zeebrugge, a scris ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, pe X, duminică, în jurul orei 1 dimineața, ora locală.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că elicopterele franceze au participat la „lovitura majoră dată flotei fantomă”.
„Lovitură majoră pentru flota fantomă: în Marea Nordului, elicopterele noastre ale Marinei Naționale au contribuit în această noapte la interceptarea, de către forțele belgiene, a unui petrolier aflat sub sancțiuni internaționale. Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare ale războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, prin aplicarea și respectarea sancțiunilor”, a scris Macron, pe X.
A major blow to the shadow fleet: in the North Sea, our French Navy helicopters helped last night in the boarding by Belgian forces of an oil tanker under international sanctions.
Europeans are determined to cut off the sources of funding for Russia’s war of aggression… pic.twitter.com/CnoxyND7BB
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2026
Prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, a felicitat forțele armate belgiene pentru „operațiunea de succes” și a mulțumit Franței pentru ajutorul acordat. „Belgia va respecta dreptul maritim internațional și va apăra securitatea apelor sale teritoriale”, a adăugat De Wever într-o postare pe X.
Mijn felicitaties aan onze strijdkrachten voor hun professioneel en doortastend optreden tijdens de succesvolle operatie van vannacht, en mijn dank aan onze Franse partners voor hun waardevolle steun. België zal het internationaal maritiem recht steeds handhaven en elke schending…
— Bart De Wever (@Bart_DeWever) March 1, 2026
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, a declarat într-o postare separată că operațiunea „a fost desfășurată în cadrul Grupului de lucru internațional privind flota fantomă, alături de partenerii noștri din G7, țările nordice și baltice”.
UE s-a străduit să împiedice Rusia să exporte petrol cu flota fantomă. În decembrie, aproximativ 600 de nave au fost desemnate ca făcând parte din această flotă.
„Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă”, consideră ministrul ucrainean de externe
„Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă”, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, după anunțul Statelor Unite privind moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei.
„Assad, Maduro și acum Khamenei. Putin și-a pierdut trei dintre cei mai apropiați prieteni în puțin mai mult de un an. De asemenea, nu i-a ajutat pe niciunul dintre ei. Această dinamică dovedește trei lucruri”, a scris Sybiha, pe X.
Assad, Maduro, and now Khamenei. Putin has lost three of his closest pals in little more than a year. He has also not helped any of them.
This dynamic proves three things.
First, Russia is not a reliable ally even for those who rely heavily on it.
Second, while Russia is stuck…
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 1, 2026
În primul rând, potrivit ministrului ucrainean de Externe, Rusia nu este un aliat de încredere „nici măcar pentru cei care se bazează puternic pe ea”.
„În al doilea rând, în timp ce Rusia este blocată într-un război fără sens împotriva Ucrainei, pe care nu îl va câștiga niciodată și refuză să-l încheie, influența sa în întreaga lume scade dramatic. În al treilea rând, dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă. Împreună, trebuie să depunem toate eforturile pentru a aduce mai aproape această zi fericită și pentru a asigura tragerea la răspundere pentru toate crimele Rusiei. Justiția este inevitabilă”, a adăugat Andrii Sybiha.
