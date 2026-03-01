Șeful diplomației germane spune că există un interes comun de a se găsi o soluție la criza actuală, însă aceasta este posibilă „doar dacă Iranul renunță la armamentul nuclear”

Iranul trebuie să înțeleagă că este necesar să renunțe la armamentul nuclear dacă dorește găsirea unei soluții durabile, a afirmat duminică ministrul de externe german Johann Wadephul, citat de DPA, scrie Agerpres.

Wadephul a declarat pentru postul NDR că „există un interes comun de a se găsi o soluție”.

„Acest lucru poate fi realizat doar dacă Iranul înțelege că trebuie cu adevărat să renunțe la armamentul nuclear”, a spus șeful diplomației germane.

Armata israeliană a anunțat că a ucis în total 40 de demnitari și comandanți militari de rang înalt iranieni, printre care și pe ghidul suprem ayatollahul Ali Khamenei, în atacul său inițial efectuat sâmbătă „într-un minut, în plină zi”.

Trump a anunțat sâmbăta moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.

„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de TÂLHARI însetați de sânge”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

Președintele american consideră că momentul reprezintă „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara” și susține că există semnale potrivit cărora membri ai Islamic Revolutionary Guard Corps, ai armatei și ai altor forțe de securitate nu ar mai dori să lupte și ar solicita imunitate din partea SUA. „Acum pot avea imunitate, mai târziu primesc doar Moarte!”, a transmis el, reluând un avertisment formulat anterior.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.