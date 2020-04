Șeful diplomației germane: Țările UE au nevoie de ajutor rapid în această criză fără “instrumente de tortură precum troica sau austeritatea”

Ministrul german de externe, Heiko Maas, a afirmat sâmbătă că măsurile economice necesare în lupta împotriva efectelor pandemiei de coronavirus nu trebuie să presupună instituirea unor “instrumente de tortură” precum troica sau măsuri dure de austeritate.

“În această criză, avem nevoie de ajutor rapid fără instrumente de tortură, cum ar fi o troică sau măsuri dure de austeritate. Am propus un pachet în valoare de peste 500 de miliarde de euro – mai mult decât a fost vreodată activat”, a spus Maas într-un interviu pentru Der Spiegel.

FM @HeikoMaas in his interview with @derspiegel: “In this crisis, we need rapid help without ‘torture tools’ such as a troika or tough austerity measures. We have proposed a package adding up to over 500 billion euros – more than has ever been activated.” @HeikoMaas [1/2] pic.twitter.com/bH4qnYeAB2

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) April 11, 2020