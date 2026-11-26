Comunitatea românească din Germania este bine integrată și activă, contribuind la economia și prosperitatea acestei țări, a declarat joi, la Berlin, ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său german, Johann Wadephul, respingând orice tentativă de instrumentalizare a românilor din Germania în dezbaterile politice.

Poziția șefului diplomației române a venit după ce copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a acuzat într-un discurs susținut miercuri în Bundestag că familii întregi din România și Bulgaria trăiesc în „lux” din ajutoarele sociale acordate de statul german. Aceasta reprezintă a doua declarație controversată a liderei extremei-drepte germane la adresa românilor. La începutul lunii decembrie aceasta i-a acuzat pe românii din Germania că „jefuiesc sistemul social”.

Ministrul a invocat date oficiale germane potrivit cărora aproape 70% dintre cetățenii români din Germania aveau un loc de muncă în acest an, în timp ce rata șomajului în rândul acestora era de 7%, una dintre cele mai scăzute în rândul comunităților de cetățeni străini din această țară.

„Datele oficiale germane, și aici mulțumesc pentru rigurozitatea acestora, confirmă contribuția semnificativă a cetățenilor români la economia Germaniei și integrarea lor solidă pe piața muncii. Această contribuție umană și economică este un atu al parteneriatului româno-german. De aceea doresc să resping orice inițiativă și tentativă de instrumentalizare a comunității românești în dezbateri politice”, a afirmat Dan Neculăescu, potrivit Agerpres.

Șeful diplomației române a evidențiat și dimensiunea cooperării economice bilaterale, precizând că Germania rămâne cel mai important partener comercial al României, cu schimburi comerciale de peste 40 de miliarde de euro și o pondere de aproximativ 20% în exporturile românești.

Totodată, Germania este principalul investitor în economia românească, cu investiții care depășesc 18 miliarde de euro, a adăugat ministrul.

„Românii din Germania sunt o comunitate bine integrată, o comunitate activă, care aduc o valoare adăugată și prosperitate Germaniei, contribuie la dezvoltarea Germaniei, contribuie la relațiile noastre bilaterale. Ne dorim foarte clar și respingem de altfel orice instrumentalizare a lor în plan politic. Suntem convinși că comunitatea noastră aduce o plusvaloare în Germania și nu vrem ca aceasta să fie folosită sub nicio formă în disputele politice”, a subliniat Dan Neculăescu.