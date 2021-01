Șeful diplomației SUA denunță acordul de investiții UE-China: Este un acord slab. Nu îi protejează pe europeni de atitudinea de prădător a Partidului Comunist Chinez

Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat vineri impunerea de noi sacțiuni economice împotriva a patru companii chineze și ruse, asupra cărora planează acuzația că au susținut dezvoltarea programului nuclear iranian, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Statele Unite au sancţionat patru companii din China şi Rusia pentru susţinerea programului nuclear al Iranului”, a precizat secretarul de stat al SUA într-un mesaj postat pe Twitter.

The U.S. is sanctioned four entities in China and Russia for their support of Iran’s missile program, which remains a significant proliferation concern. We will continue to use all our sanctions tools to prevent Iran from advancing its missile capabilities.

