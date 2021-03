Șeful diplomației SUA, după convorbirea cu omologul român: Aștept cu nerăbdare să consolidăm Parteneriatul Strategic și cooperarea în domeniile apărării, energiei și statului de drept

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a anunțat marți că a avut o convorbire telefonică cu omologul său român, Bogdan Aurescu, în care cei doi oficiali au discutat despre provocările comune și a subliniat că printre principalele teme de cooperare vizează dimensiunea Parteneriatului Strategic și aspecte precum apărarea, securitatea energetică și lupta împotriva corupției.

“M-am bucurat să discut cu ministrul român de externe Bogdan Aurescu despre multe dintre provocările comune cu care ne confruntăm. Aștept cu nerăbdare consolidarea parteneriatului nostru strategic de lungă durată și cooperarea strânsă în probleme de apărare, securitatea energetică și lupta României împotriva corupției”, a spus Blinken, referindu-se la faptul că România și SUA vor marca, în 2010, zece ani de la semnarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru secolul al XXI-lea.

Good to speak with Romanian Foreign Minister @BogdanAurescu to discuss many of the shared challenges we face. I look forward to strengthening our decade-long Strategic Partnership and close cooperation on defense issues, energy security, and Romania’s fight against corruption.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 30, 2021