Șeful diplomației SUA îl dojenește pe omologul polonez în disputa cu Elon Musk: Fără Starlink în Ucraina, rușii ar fi la granița cu Polonia chiar acum

Secretarul de stat al SUA Marco Rubio și miliardarul Elon Musk, consilier al președintelui Donald Trump, au intrat duminică într-o dispută cu ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, cu privire la furnizarea pentru Ucraina a serviciilor de internet prin satelit Starlink ale companiei lui Musk, Space X.

Musk a scris duminică într-o postare pe platforma sa de socializare X că “întreaga linie de front a Ucrainei s-ar prăbuși dacă l-aș opri”, referindu-se la Starlink.

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off. What I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that Ukraine will… — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

“L-am provocat literalmente pe Putin la o luptă fizică unu la unu deasupra Ucrainei, iar sistemul meu Starlink este coloana vertebrală a armatei ucrainene. Întreaga lor linie de front s-ar prăbuși dacă l-aș opri. Ceea ce mă dezgustă sunt anii de măcel într-un impas pe care Ucraina îl va pierde în mod inevitabil. Oricui îi pasă cu adevărat, gândește cu adevărat și înțelege cu adevărat vrea ca măcinarea să înceteze. PACE ACUM!!!“, a scris Musk.

Guvernul SUA a revocat deja o parte din accesul Ucrainei la imaginile prin satelit și a intensificat schimbul de informații, intensificând presiuni asupra Kievului, în timp ce Trump caută un sfârșit rapid al războiului, aflat acum în al patrulea an după invazia la scară largă a Rusiei în februarie 2022.

Negociatorii americani care fac presiuni asupra Kievului pentru accesul la mineralele critice ale Ucrainei au evocat posibilitatea de a tăia accesul țării la acest serviciu, au declarat surse familiarizate cu acest subiect pentru Reuters.

Drept replică, ministrul de externe Radoslaw Sikorski a declarat că Polonia, care plătește pentru serviciile de internet Starlink din Ucraina, ar putea căuta o alternativă în cazul în care compania lui Elon Musk se dovedește a fi nesigură.

“Starlinks pentru Ucraina sunt plătite de Ministerul polonez al Digitizării la un cost de aproximativ 50 de milioane de dolari pe an. Dincolo de etica amenințării victimei unei agresiuni, dacă SpaceX se dovedește a fi un furnizor nesigur, vom fi nevoiți să căutăm alți furnizori”, a scris Sikorski pe X.

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.

The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 9, 2025

În dispută a intrat și omologul american al lui Sikorski, Marco Rubio scriind pe contul său personal de X șeful diplomației poloneze “inventează lucruri” și că “nimeni nu a amenințat cu tăierea accesului Ucrainei la Starlink”.

Și spuneți mulțumesc pentru că, fără Starlink, Ucraina ar fi pierdut acest război cu mult timp în urmă, iar rușii ar fi la granița cu Polonia chiar acum”, a adăugat Rubio.

Just making things up.

No one has made any threats about cutting Ukraine off from Starlink And say thank you because

without Starlink Ukraine would have lost this war long ago and Russians would be on the border with Poland right now https://t.co/ImeiHFgaaw — Marco Rubio (@marcorubio) March 9, 2025

Ulterior, Musk a postat pe X că observațiile lui Rubio au fost “absolut corecte”. Într-un răspuns separat la postarea lui Sikorski, Musk a scris: “Taci, om mărunt. Plătești o mică fracțiune din cost. Și nu există niciun substitut pentru Starlink”.

Be quiet, small man. You pay a tiny fraction of the cost. And there is no substitute for Starlink. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Un purtător de cuvânt al Ministerului polonez de Externe a declarat pentru Reuters că furnizarea serviciilor Starlink nu a fost un act de caritate din partea SUA și că Polonia a plătit un abonament.

În același timp, acțiunile operatorului franco-britanic de sateliți Eutelsat (ETL.PA) au crescut cu până la 650% în cursul săptămânii care s-a încheiat la 7 martie, ca urmare a speculațiilor conform cărora compania ar putea înlocui Starlink în furnizarea accesului la internet în Ucraina. Acțiunile au scăzut vineri pentru a încheia săptămâna cu o creștere de aproximativ 380%.

Polonia a declarat în februarie că va continua să acopere abonamentul Starlink al Ucrainei, în ciuda unor surse care au afirmat că SUA ar putea lua în considerare reducerea acestuia.

Înalți oficiali americani și ucraineni intenționează să se întâlnească în Arabia Saudită săptămâna viitoare, în timp ce Volodimir Zelenski și consilierii săi încearcă să relanseze relațiile cu SUA. Emisarul special pentru Ucraina și Rusia al președintelui SUA, generalul Keith Kellogg, a precizat vineri că l-a avertizat pe Zelenski, în cadrul unei întrevederi la Kiev, să nu joace dur în relațiile cu SUA pentru că vor exista consecințe.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că discuțiile dintre Ucraina și SUA privind încheierea războiului vor avea loc în Arabia Saudită săptămâna viitoare, liderul ucrainean urmând a călători luni la Riad, iar echipa sa va rămâne acolo pentru a purta discuții cu oficialii americani. Și președintele american Donald Trump a afirmat joi că va vizita Arabia Saudită, fără a indica o dată în acest sens. Saudiții au fost și amfitrionii primei întâlniri la nivel înalt Statele Unite – Rusia, la mijlocul lunii februarie, când a avut loc reuniunea dintre secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Prezent la summitul de la Bruxelles, Zelenski a confirmat că administrațiile ucrainene și americane și-au reluat activitatea și și-a exprimat speranța că “săptămâna viitoare vom avea o întâlnire semnificativă”.

Relațiile dintre Washington și Kiev au început să se amelioreze după confruntarea verbală de la întâlnirea din data de 28 februarie din Biroul Oval dintre Trump și Zelenski, care a torpilat acordul privind mineralele. Îmbunătățirea a putut fi observată în discursul din Congresul SUA în care președintele Donald Trump a anunțat că a primit o scrisoare “importantă” din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în cursul zilei, în care se afirmă că Kievul este “pregătit să se așeze la masa negocierilor cât mai curând posibil”.