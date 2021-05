Șeful diplomației SUA, întâlniri cu omologii francez și german la Londra: Cooperarea transatlantică, esențială în fața acțiunilor destabilizatoare ale Rusiei și Chinei

Germania şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) au anunţat miercuri crearea la Berlin a unui nou Centru de Informaţii privind Pandemiile şi Epidemiile, cu obiectivul de a răspunde viitoarelor provocări sanitare cu ajutorul celor mai recente instrumente tehnologice, precum analiza datelor sau inteligenţa artificială, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

“Creăm împreună un mediu unic pentru cercetare privind sănătatea și pandemiile”, a spus Angela Merkel.

Die @WHO hat angekündigt, in Berlin ein „Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence“ zu eröffnen. Kanzlerin #Merkel: Gemeinsam schaffen wir damit ein einzigartiges Umfeld für Pandemie- und Gesundheitsforschung. @BMG_Bund pic.twitter.com/czcAmBI2XK

— Steffen Seibert (@RegSprecher) May 5, 2021