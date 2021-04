Șeful diplomației UE: 150.000 de militari ruși sunt comasați la frontiera cu Ucraina și în Crimeea. Este cea mai masivă desfășurare de forțe la care am asistat vreodată

Miniștrii de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au stabilit luni intenția Uniunii de a-și consolida prezența și acțiunile în zona Indo-Pacific, pe care au definit-o drept o “regiune de primă importanță strategică pentru interesele UE” unde o concurență geopolitică intensă se manifestă, îndeosebi între SUA și aliații săi democratici și China. Decizia țărilor UE vine pe fondul unei pledoarii intense a Statelor Unite în favoarea unei zone a Indo-Pacificului liberă și deschisă făcută de președintele Joe Biden în primele 100 de zile ale mandatului său.

Consiliul UE a aprobat astfel concluziile cu privire la o strategie a UE de cooperare în zona Indo-Pacific, scopul implicării UE fiind acela de a contribui la stabilitatea regională, securitate, prosperitate și dezvoltare durabilă, într-un moment al provocărilor și tensiunilor în creștere din regiune, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Adoptarea acestei poziții vine după ce președintele Consiliului European, Charles Michel, a afirmat săptămâna trecută că drumul către o viitoare ordine mondială va fi stabilită în regiunea Indo-Pacific, pledând pentru cooperarea dintre UE și India, cele două părți urmând a se reuni într-un summit comun la începutul lunii mai. Pentru o afirmație similară, făcută anul trecut în prima parte a pandemiei, șeful diplomației UE, Josep Borrell, a fost criticat, el declarând că asistăm la zorii secolului asiatic în termeni de dominație globală.

Cu o zi în urmă, Politico Europe anunța că UE urmează să se angajeze pentru o prezență navală “semnificativă” în Oceanele Indian și Pacific, o mișcare care reprezintă un pas diplomatic important în condițiile în care Franța este în prezent singura țară europeană cu forțe navale semnificative în regiune, în timp ce administrația președintelui american Joe Biden solicită aliaților să își intensifice eforturile pentru a contrabalansa amenințarea reprezentată de China la nivel mondial.

“Angajamentul reînnoit al UE față de Indo-Pacific, o regiune care se întinde de la coasta de est a Africii până la statele insulare din Pacific, se va concentra pe termen lung și se va baza pe susținerea democrației, a drepturilor omului, a statului de drept și a respectării drept internațional. Dinamica actuală din Indo-Pacific a dat naștere unei concurențe geopolitice intense, care se adaugă tensiunilor crescânde asupra lanțurilor comerciale și de aprovizionare, precum și în domeniile tehnologic, politic și de securitate. Drepturile omului sunt, de asemenea, contestate. Aceste evoluții amenință din ce în ce mai mult stabilitatea și securitatea regiunii și nu numai, având un impact direct asupra intereselor UE”, se arată în textul adoptat de Bogdan Aurescu, Heiko Maas, Jean-Yves Le Drian și ceilalți miniștri de externe europeni.

Într-un infografic ce servește drept preambul al strategiei, UE subliniază că zona Indo-Pacific este importantă pentru creșterea economică a Uniunii, regiunea generând aproximativ 40% din PIB-ul global, contribuie cu două treimi la creșterea globală și are un rol central în lanțul de valori globale, comerțul internațional și fluxurile de investiții.

“Am reafirmat interesul României în a contribui activ la implementarea viitoarei Strategii a UE privind Indo-Pacificul”, a afirmat, pe Twitter, ministrul Bogdan Aurescu.

