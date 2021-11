Șeful diplomației UE anunță că afluxul de migranți dinspre Belarus este momentan sub control și denunță campania de dezinformare a Minskului privind „calea liberă spre Europa”

Înaltul Reprezentant/Vice-președinte Josep Borrell a anunțat marți că afluxul de migranți dinspre Belarus este momentan sub control, denunțând, în același timp, campania de dezinformare condusă de guvernul de la Minsk privind „calea liberă spre Europa”, potrivit unor declarații făcute după prezentarea Comunicării Comune a Comisiei Europene pentru contracararea atacului hibrid al regimul belarus.

Josep Borrell a catalogat „înșelarea oamenilor și folosirea lor împotriva granițelor europene” drept o „acțiune orchestrată de stat”, care a început în august 2020 la frontierele statelor baltice cu Belarus, dar care s-a intensificat în ultimele trei săptămâni.

„Este vorba de o acțiune orchestrată de stat. Nu a început cu câteva săptămâni în urmă. A început în august. În august anul trecut, țările baltice au detectat o mare presiune la granițele lor, dar apoi am reușit să convingem autoritățile irakiene să oprească fluxul și să interzică zborurile de la Bagdad la Minsk. Timp de câteva zile, a venit calmul, dar imediat după aceea – acum câteva, să spunem, trei săptămâni – au început să vină din peste 20 de țări, cu multe companii aeriene și, dintr-o dată, o cantitate incredibilă de zboruri transportau oameni cu promisiunea falsă de a avea o trecere liberă spre Europa. Și apoi s-a întâmplat ceea ce știți cu toții. A fost, așa cum am spus, clar orchestrat de regimul belarus. Am lansat eforturi diplomatice pentru a întrerupe acest flux, în ultimele zile cu ajutorul vicepreședintelui Margaritis [Schinas], care a făcut multe pentru a convinge țările de tranzit și de origine să oprească aceste zboruri. Mai este în continuare de lucru, dar, pentru moment, cred că putem considera afluxul sub control”, a declarat Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate.

Ca parte a răspunsului unitar al Uniunii Europene la instrumentalizarea susținută de stat a persoanelor aflate la frontiera externă a UE cu Belarus, Comisia și Înaltul Reprezentant au propus marți o serie de măsuri de prevenire și restricționare a activităților operatorilor de transport care sunt implicați în introducerea ilegală de persoane sau în traficul de persoane către UE sau facilitează aceste activități. Se va adăuga astfel un nou instrument la setul de instrumente de care dispune UE pentru a sprijini statele membre afectate de astfel de atacuri hibride. Măsurile luate în cadrul acestui instrument ar trebui să fie însoțite de alte forme de ajutor, în special de asistență umanitară.

În acest sens, șeful diplomației europene a subliniat că în acest moment „cea mai importantă problemă nu este afluxul”, ci asigurarea protecției umanitare și repatrierea migranților masați la granițele estice ale UE, acțiuni pentru care se depun eforturi diplomatice la nivel internațional, atât cu regimul din Belarus, cu țările de origine și de tranzit, precum și cu Organizația Națiunilor Unite.

„Dar acum, cea mai importantă problemă nu este afluxul. Problema este să ne ocupăm de acești oameni și, în acest sens, am discutat de câteva ori cu ministrul afacerilor externe din Belarus [Vladimir Makei]. Am fost în contact la nivel tehnic, iar o echipă tehnică formată din oameni de-ai noștri de la Comisie și de la Serviciul European de Acțiune Externă lucrează împreună cu Organizația Națiunilor Unite, precum și cu autoritățile belaruse, pentru a coordona și a pregăti repatrierea. Câteva sute dintre ei s-au întors deja la Bagdad și alții vor trebui să le urmeze. Iar între timp, trebuie să oferim asistență umanitară. În acest moment, asistența umanitară este oferită de organizațiile Națiunilor Unite și de multe ONG-uri și cred că în zilele următoare putem considera că situația va deveni mai, să spunem, normală. Nu există nimic normal aici”, a explicat Josep Borrell.

De asemenea, Înaltul Reprezentant a denunțat operațiunea de dezinformare a regimului belarus, prin care încearcă atragerea migranților în Europa și a precizat că delegațiile UE din mai multe țări conduc acțiuni de combatere prin care le explică oamenilor „să nu intrați în această capcană, nu plătiți bani pentru un drum care nu duce nicăieri, nu vă expuneți riscului, vă înșală”.

În plus, Josep Borrell a menționat că există unitate la nivelul UE pentru contracararea atacurilor hibride, folosind toate instrumentele la dispoziție: sancțiuni, activități diplomatice, contacte cu actorii din domeniul transporturilor, cu țările de origine și de tranzit.

Astfel, șeful diplomației europene a reiterat că UE este pregătită să impună „mai multe sancțiuni împotriva tuturor celor care participă la acest trafic de persoane 0 companii aeriene, aeroporturi, agenții de turism -”, pe lângă setul de sancțiuni adoptat recent în cadrul Consiliului Afaceri Externe împotriva autorităților și actorilor din Belarus.

„Dacă Lukașenko a vrut să facă presiuni asupra noastră pentru a ne determina să anulăm sancțiunile, atunci jocul nu i-a ieșit, pentru că a primit o nouă rundă de sancțiuni și acum va trebui să contribuie și să aibă grijă de acești oameni care se află pe teritoriul lor pentru a le oferi un tratament demn și, atunci când este posibil, să se întoarcă la casele lor”, a subliniat Înaltul Reprezentant.

UE în ansamblul său este pusă la încercare, mai ales Lituania, Polonia și Letonia, care, începând din această vară, s-au confruntat cu o nouă amenințare insidioasă sub forma instrumentalizării unor persoane disperate. Aceasta a fost inițiată și organizată de regimul Lukașenko, care i-a ademenit pe oameni la graniță, cu cooperarea persoanelor care introduc ilegal migranți și a rețelelor infracționale.

Acțiunile Belarusului au accelerat o criză umanitară. Bărbați, femei și copii au fost blocați într-o pădure întinsă, la temperaturi care au scăzut sub zero grade. Mai mulți oameni, dintre care și copii, și-au pierdut viața. Situația s-a agravat la 8 noiembrie, când 2 000 de persoane au rămas blocate la frontieră. În urma unor acțiuni diplomatice intense, UE a trimis ajutor umanitar și colaborează în prezent cu agențiile ONU pentru a sprijini evacuările. Belarus a transportat persoane într-un depozit încălzit din tabăra improvizată la frontieră.