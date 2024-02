Șeful diplomației UE avertizează: O ofensivă israeliană în sudul Fâșiei Gaza ar duce la o ”catastrofă umanitară de nedescris”

Șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, trage un semnal de alarmă cu privire la ofensiva israeliană în Rafah, care ar duce la „o catastrofă umanitară de nedescris.”

„Reiau avertismentul lansat de mai multe state membre ale UE, potrivit căruia o ofensivă israeliană în Rafah ar duce la o catastrofă umanitară de nedescris și la tensiuni grave cu Egiptul. Reluarea negocierilor pentru eliberarea ostaticilor și suspendarea ostilităților este singura modalitate de a evita o vărsare de sânge”, a scris Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate.

I echo the warning by several EU member states that an Israeli offensive on Rafah would lead to an unspeakable humanitarian catastrophe and grave tensions with Egypt.

Resuming negotiations to free hostages and suspend hostilities is the only way to avert a bloodshed.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 10, 2024