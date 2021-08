Șeful diplomației UE: Căderea Afganistanului arată că Europa are nevoie de o armată proprie, independent de SUA

Căderea Kabulului în mâinile talibanilor și efortul internațional haotic de evacuare arată că Europa trebuie să își dezvolte propria capacitate militară, independent de Statele Unite, susține Josep Borrell, șeful politicii externe a UE, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Într-un interviu acordat Agenției France-Presse (AFP), Borrell a declarat că puterile europene se vor strădui să își evacueze cetățenii și aliații afgani înainte ca Statele Unite să încheie operațiunea de pe aeroportul internațional Hamid Karzai din Kabul – poate chiar la 31 august.

Mai mulți aliați ai SUA au cerut Washingtonului să amâne această plecare, după cum a confirmat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, întrucât fără protecția celor 6.000 de soldați americani desfășurați pe aeroport, operațiunile europene ar putea fi nevoite să înceteze.

Prăbușirea șocantă a guvernului afgan susținut de Occident, scenele haotice de la aeroport și temerile că o nouă generație de refugiați afgani ar putea încerca să se îndrepte spre Europa au reînviat discuțiile privind dezvoltarea de către Europa a mijloacelor de a acționa pe cont propriu.

Misiunea diplomatică a UE de la Kabul numără 400 de angajați afgani și membri ai familiilor acestora care ar fi eligibili pentru a emigra în Europa – însă doar 150 au reușit să plece până acum, iar unele dintre avioanele trimise de armatele europene zboară pe jumătate goale.

O treime dintre pasagerii unui zbor care a sosit sâmbătă în Spania erau americani, a declarat Borrell pentru AFP.

„Problema este accesul la aeroport – controalele și măsurile de securitate americane sunt foarte puternice” și împiedicau trecerea personalului afgan, a spus Borrell, adăugând că Bruxelles a cerut Washingtonului să dea dovadă de “mai multă flexibilitate”.

Responsabilii politici europeni se tem că Kabulul nu va fi un caz izolat și că viitoarele crize din Irak sau din regiunea Sahel din Africa de Vest ar putea necesita misiuni militare similare pentru a asigura securitatea cetățenilor și intereselor europene – poate fără sprijinul SUA.

„Regret foarte mult modul în care au decurs lucrurile, dar nimeni nu a cerut părerea europenilor”, a spus acesta. „Unele țări vor trebui să își pună întrebări despre un aliat american care, așa cum a spus Joe Biden, nu vrea să lupte în războaiele altora pentru ei. (…) Europenii nu au de ales. Trebuie să ne organizăm pentru a face față lumii așa cum este ea și nu lumii la care visăm”.

Uniunea Europeană dezvoltă deja ceea ce numește noua sa „busolă strategică”, un cadru care să le ofere celor 27 de state membre, acționând împreună, posibilitatea de a exercita mai multă forță diplomatică și militară și de a dezvolta mai mult din ceea ce președintele Franței, Emmanuel Macron, numește „autonomie strategică”.

În timp ce evenimentele se derulau la Kabul, președintele Consiliului European, Charles Michel, care găzduiește summiturile liderilor UE, a scris pe Twitter: “Situația din Afganistan nu este o poveste de succes pentru comunitatea internațională.

The situation in #Afghanistan is not a success story for the international community.

We have to analyse how the EU can further deploy capabilities & positively influence international relations to defend its interests

Our EU strategic autonomy remains at the top of our agenda. pic.twitter.com/Z3WYptIeOU

