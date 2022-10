Șeful diplomației UE îndeamnă Rusia să revină asupra deciziei de retragere din acordul de la Marea Neagră privind cerealele

Uniunea Europeană a cerut duminică Rusiei să revină asupra deciziei sale de a se retrage dintr-un acord privind cerealele negociat sub egida ONU, o mișcare care a subminat eforturile de atenuare a crizei alimentare mondiale și pe care Ucraina a declarat că Moscova a planificat-o cu mult timp înainte, relatează Reuters.

“Decizia Rusiei de a suspenda participarea la acordul de la Marea Neagră pune în pericol principala rută de export a cerealelor și îngrășămintelor atât de necesare pentru a face față crizei alimentare mondiale provocate de războiul său împotriva Ucrainei”, a declarat șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, pe Twitter.

“UE îndeamnă Rusia să revină asupra deciziei sale”, a continuat el.

Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.

The EU urges Russia to revert its decision.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022