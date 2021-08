Șeful diplomației UE, Josep Borrell: Cetățenii din Afganistan merită să trăiască în siguranță și demnitate. Comunitatea internațională este pregătită să îi ajute

Viața umană trebuie protejată, securitatea și ordinea civilă trebuie restabilite, iar poporul afgan merită să trăiască în siguranță, securitate și demnitate, a transmis luni Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell.

„Comunitatea internațională sprijină și face apel la toate părțile să faciliteze plecarea în siguranță a cetățenilor străini și a afganilor care doresc să părăsească țara. Noi, cei din comunitatea internațională, suntem pregătiți să îi ajutăm”, a scris șeful diplomației UE, pe Twitter.

Human life needs to be protected and security and civil order restored. Afghans deserve to live in safety, security and dignity.

International community supports and calls on all parties to facilitate safe departure of foreign nationals and Afghans who wish to leave the country. https://t.co/biHeBZqYTY

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2021