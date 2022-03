Șeful diplomației UE va propune un nou „regim orizontal” care va permite sancționarea actorilor care practică dezinformarea în scopul manipulării opiniei publice

Șeful diplomației UE, Josep Borrell, va propune un nou „regim orizontal” care va permite sancționarea actorilor ca practică dezinformarea în scopul manipulării opiniei publice, a anunțat acesta, marți, în cadrul unei intervenții în plenul Parlamentului European, pe tema campaniei de dezinformare și știri false condusă de Rusia pentru a-și justifica incursiunea militară în Ucraina. Propunea va face parte dintr-un set de instrumente care vor îmbunătăți capacitatea UE de acțiune și descurajare, se mai arată într-un tweet.

We need protect our democracies from foreign interference and attempts to manipulate.

I will propose a new horizontal regime that will allow us to sanction malign disinformation actors.

This will be part of a broader toolbox that will enhance our capacity to deter and to act. pic.twitter.com/Kc30DxSbwo

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 8, 2022