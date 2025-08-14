Șeful diplomației ungare: Europa a pierdut capacitatea de a-și decide propriul viitor și destin

Ministrul ungar de externe și comerț, Péter Szijjártó, a acuzat joi conducerea Uniunii Europene că, în ultimii trei ani și jumătate, a urmat o „strategie a războiului” care a făcut ca blocul de 27 de state să nu mai fie un factor relevant în politica globală, transmite MTI, preluat de Agerpres.

„Au turnat constant gaz pe foc, prelungind astfel războiul, făcând ca relațiile dintre Europa și Rusia să devină aproape ireconciliabile și subminând securitatea europeană”, a declarat Szijjártó în cadrul emisiunii online Harcosok órája („Ora războinicilor”).

Oficialul a afirmat că Europa „a pierdut capacitatea de a-și decide propriul viitor și destin”: „Soarta Europei nu este decisă de Europa, nu de europeni și cu siguranță nu de Bruxelles, pentru că a încetat să mai fie un factor în politica mondială”, a subliniat el.

Potrivit ministrului, Uniunea Europeană „nu a reușit să oprească războiul care devastează inima continentului” și poartă „o responsabilitate decisivă” pentru faptul că acesta continuă. El a susținut că ostilitățile ar fi putut fi încheiate „într-o lună și jumătate” dacă documentul deja parafat de Rusia și Ucraina ar fi fost implementat și acceptat ca bază pentru o înțelegere.

„E destul de forțat să numim asta pacificare”, a adăugat șeful diplomației maghiare, referindu-se la recenta declarație a liderilor europeni, pe care Ungaria nu a semnat-o. În opinia sa, aceasta „nu promovează pacea, ci încearcă să submineze drumul către pace”.

Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene, cu excepția lui Viktor Orban, au transmis luni, într-o declarație comună, că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, documentul fiind dat publicității înaintea summitului de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin.

Ministrul ungar a insistat că „parteneriatul cu Rusia este esențial pentru viitoarea securitate a Europei”, nu din motive politice, ci „din motive geografice”.

Szijjártó a menționat și summitul programat în Alaska între președinții Statelor Unite și Rusiei, pe care i-a numit „singurii lideri capabili să rezolve situația”. „Pe scurt, summitul poate avea două rezultate: succes sau eșec, iar acest lucru este crucial pentru viitorul lumii, pentru că rezultatul ar putea determina măsura în care lumea va trebui să trăiască în umbra unei posibile a treia conflagrații mondiale în anii următori”, a punctat el.