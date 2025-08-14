U.E.
Șeful diplomației ungare: Europa a pierdut capacitatea de a-și decide propriul viitor și destin
Ministrul ungar de externe și comerț, Péter Szijjártó, a acuzat joi conducerea Uniunii Europene că, în ultimii trei ani și jumătate, a urmat o „strategie a războiului” care a făcut ca blocul de 27 de state să nu mai fie un factor relevant în politica globală, transmite MTI, preluat de Agerpres.
„Au turnat constant gaz pe foc, prelungind astfel războiul, făcând ca relațiile dintre Europa și Rusia să devină aproape ireconciliabile și subminând securitatea europeană”, a declarat Szijjártó în cadrul emisiunii online Harcosok órája („Ora războinicilor”).
Oficialul a afirmat că Europa „a pierdut capacitatea de a-și decide propriul viitor și destin”: „Soarta Europei nu este decisă de Europa, nu de europeni și cu siguranță nu de Bruxelles, pentru că a încetat să mai fie un factor în politica mondială”, a subliniat el.
Potrivit ministrului, Uniunea Europeană „nu a reușit să oprească războiul care devastează inima continentului” și poartă „o responsabilitate decisivă” pentru faptul că acesta continuă. El a susținut că ostilitățile ar fi putut fi încheiate „într-o lună și jumătate” dacă documentul deja parafat de Rusia și Ucraina ar fi fost implementat și acceptat ca bază pentru o înțelegere.
„E destul de forțat să numim asta pacificare”, a adăugat șeful diplomației maghiare, referindu-se la recenta declarație a liderilor europeni, pe care Ungaria nu a semnat-o. În opinia sa, aceasta „nu promovează pacea, ci încearcă să submineze drumul către pace”.
Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene, cu excepția lui Viktor Orban, au transmis luni, într-o declarație comună, că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, documentul fiind dat publicității înaintea summitului de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin.
Ministrul ungar a insistat că „parteneriatul cu Rusia este esențial pentru viitoarea securitate a Europei”, nu din motive politice, ci „din motive geografice”.
Szijjártó a menționat și summitul programat în Alaska între președinții Statelor Unite și Rusiei, pe care i-a numit „singurii lideri capabili să rezolve situația”. „Pe scurt, summitul poate avea două rezultate: succes sau eșec, iar acest lucru este crucial pentru viitorul lumii, pentru că rezultatul ar putea determina măsura în care lumea va trebui să trăiască în umbra unei posibile a treia conflagrații mondiale în anii următori”, a punctat el.
COMISIA EUROPEANA
Solidaritatea europeană în acțiune: Mecanismul de Protecție Civilă al UE intervine în fața mai multor incendii de vegetație pe continent
În ultima săptămână, Grecia, Spania, Bulgaria, Muntenegru și Albania au activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene pentru a gestiona incendiile de pădure – multe dintre ele izbucnite simultan în mai multe zone ale Europei, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.
Miercuri, Spania a activat pentru prima dată Mecanismul pentru incendii forestiere. Comisia Europeană a mobilizat rapid două avioane rescEU staționate în Franța, care urmează să fie desfășurate astăzi.
Grecia a activat Mecanismul pe 12 august. În răspuns, cele două elicoptere rescEU suedeze aflate în prezent în Bulgaria urmează să fie trimise în zonă. De asemenea, pompieri prepoziționați din Cehia, Republica Moldova și România au participat la acțiunile de stingere a incendiilor.
În Bulgaria, șase țări – Cehia, Slovacia, Franța, Ungaria, România și Suedia – au mobilizat aeronave prin intermediul Mecanismului, inclusiv elicopterele rescEU staționate în Suedia.
În Albania, Comisia a mobilizat mijloace aeriene rescEU din Croația, Bulgaria, Italia, Cehia și Slovacia.
În Muntenegru, au fost mobilizate mijloace rescEU din Cehia, Croația și Italia. Serbia, Ungaria și Bosnia și Herțegovina au desfășurat de asemenea aeronave prin oferte bilaterale, iar Austria a oferit echipe terestre de pompieri.
„Lupta noastră împotriva incendiilor forestiere continuă. Flota noastră de stingere a incendiilor rescEU acționează Muntenegru. Mobilizăm sprijin pentru Grecia, în urma cererii de asistență din partea acestei țări. Iar pompierii prepoziționați oferă deja ajutor în Spania. Aceasta este solidaritatea europeană în acțiune”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X.
Our fight against wildfires continues.
Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro.
We're mobilising support for Greece following their request for assistance.
And prepositioned firefighters are already helping in Spain.
This is European solidarity in action.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025
Mecanismul de Protecție Civilă al UE a fost activat deja de 16 ori în actualul sezon al incendiilor, în timp ce Europa se confruntă cu un val de căldură și un număr ridicat de incendii devastatoare. Numărul activărilor din 2025 este deja egal cu totalul celor înregistrate pe întreaga durată a sezonului incendiilor din 2024. Serviciul Copernicus a fost, de asemenea, activat pentru monitorizarea incendiilor din Grecia, Spania și Bulgaria.
INTERNAȚIONAL
Germania va finanța un pachet de ajutor militar de 500 milioane de dolari pentru Ucraina, provenit din SUA
Germania va finanța, cu 500 de milioane de dolari (426,9 milioane de euro), un pachet de echipamente militare și muniție din Statele Unite, destinat Ucrainei, în cadrul noii inițiative NATO „Lista de Necesități Prioritare a Ucrainei” (PURL), a anunțat miercuri Alianța Nord-Atlantică, într-un comunicat.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat anunțul, considerându-l „o dovadă clară a angajamentului ferm al Germaniei față de apărarea Ucrainei”.
ROMÂNIA
Oana Țoiu, discuție telefonică cu Radek Sikorski despre consolidarea parteneriatului strategic România-Polonia și cooperarea în UE și NATO
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat miercuri, într-o postare pe platforma X, că a avut „o bună conversație telefonică” cu vicepremierul și ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski, axată pe modalități de aprofundare a relațiilor bilaterale în cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele două state.
„Astăzi am avut o bună conversație telefonică cu vicepremierul și ministrul polonez al afacerilor externe, Radek Sikorski, despre modalități de a adăuga substanță suplimentară relațiilor bilaterale, pe baza Parteneriatului Strategic durabil”, a afirmat ea.
Șefa diplomației române a subliniat importanța cooperării strânse dintre România și Polonia atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în NATO, menționând necesitatea consolidării inițiativelor comune în formatele regionale din care cele două țări fac parte.
Am discutat, de asemenea, despre importanța unei cooperări româno-polone puternice în cadrul UE și NATO, inclusiv prin valorificarea inițiativelor comune în formatele regionale”, a scris Oana Țoiu pe rețeaua de socializare.
Good phone 📞 conversation today with Polish 🇵🇱 Deputy PM, Minister @sikorskiradek on ways to add further substance to the bilateral relations based on our enduring Strategic Partnership. Also discussed about the importance of a strong 🇷🇴🇵🇱cooperation within EU 🇪🇺 and #NATO,… pic.twitter.com/6XWAye61nk
— Toiu Oana (@oana_toiu) August 13, 2025
Cei doi miniștri de externe au avut luna trecută și prima lor întrevedere bilaterală, la Bruxelles, axată pe întărirea Parteneriatului Strategic România-Polonia şi a componentelor comerciale şi de apărare.
