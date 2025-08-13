INTERNAȚIONAL
Șeful diplomației ungare îl critică pe Zelenski: „Ungaria pledează pentru încetarea focului de trei ani și jumătate. Ucraina ar fi fost într-o situație mai bună dacă Zelenski ar fi procedat la fel”
După criticile lansate de premierul ungar Viktor Orban, care a refuzat să semneze declarația comună a statelor membre UE prin care liderii europeni i-au cerut lui Donald Trump să apere interesele de securitate ale Europei și ale Ucrainei la întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska, ministrul de externe Péter Szijjártó l-a vizat miercuri direct pe Volodimir Zelenski, menținând poziția adoptată de Budapesta, informează The Guardian.
„Ungaria pledează pentru încetarea focului și negocieri de pace de trei ani și jumătate. Ucraina ar fi fost într-o situație mai bună dacă Zelenski ar fi procedat la fel. Sute de mii de vieți ar fi putut fi salvate, iar milioane de oameni nu ar fi fost nevoiți să-și părăsească locuințele”, a scris Szijjártó, într-o postare pe X.
Hungary has been advocating a ceasefire and peace talks for 3.5 years. Ukraine would have been better off if @ZelenskyyUa had done the same. Hundreds of thousands of lives could have been saved and millions spared from fleeing their homes. https://t.co/VbKCyysIvF
— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 13, 2025
Nu este însă deloc surprinzător faptul că Szijjártó critică Ucraina. El este de mult timp un susținător al aprofundării dialogului cu Rusia. În decembrie 2021, a primit „Ordinul Prieteniei” din partea Moscovei și, în ultimii ani, a efectuat numeroase vizite în capitala rusă.
În martie, Bloomberg a raportat că Szijjártó a vizitat capitala Rusiei de cel puțin 13 ori de la începutul agresiunii pe scară largă asupra Ucrainei la începutul anului 2022, ceea ce a stârnit îngrijorarea aliaților din UE.
De asemenea, premierul ungar Viktor Orban a declarat marți că Europa a ratat ocazia de a negocia direct cu Putin în timpul administrației fostului președinte american Joe Biden și acum riscă să vadă cum Putin și Trump îi decid viitorul fără a fi măcar prezentă la masa tratativelor.
„Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”, a spus Viktor Orban, singurul lider european care nu a semnat declarația comună a țărilor UE înaintea summitului Trump–Putin. Documentul, potrivit premierului ungar, face Uniunea Europeană să pară „ridicolă și patetică”.
Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene, cu excepția lui Viktor Orban, au transmis luni, într-o declarație comună, că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, documentul fiind dat publicității înaintea summitului de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin.
„O pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță”, se arată în declarația adoptată de Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri, cu excepția liderului maghiar.
Estonia expulzează un diplomat rus pentru „subminarea ordinii constituționale și încălcarea sancțiunilor”
Estonia a decis să expulzeze un diplomat rus, acuzat de „implicare directă și activă” în „subminarea ordinii constituționale și a sistemului juridic al Estoniei”, potrivit The Guardian.
Ministerul de Externe de la Tallinn a precizat că diplomatul a „contribuit la comiterea unor infracțiuni împotriva statului, inclusiv la mai multe fapte legate de încălcarea sancțiunilor”.
„Amestecul continuu al ambasadei ruse în afacerile interne ale Republicii Estonia trebuie să înceteze, iar prin expulzarea diplomatului demonstrăm că Estonia nu va permite acțiuni orchestrate și organizate de un stat străin pe teritoriul său”, a declarat ministrul eston de externe, Margus Tsahkna.
Amintim că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o serie de convorbiri telefonice cu mai mulți lideri europeni, vizând coordonarea unei poziții comune în negocierile diplomatice privind încheierea războiului.
În dialogul cu premierul Estoniei, Kristen Michal, președintele ucrainean a mulțumit pentru sprijin și a subliniat că „deciziile privind securitatea Ucrainei sunt importante pentru toată Europa”.
Discuțiile au vizat și negocierile privind aderarea Ucrainei la UE, iar Zelenski a salutat „poziția de principiu” a Estoniei privind condiții echitabile pentru Ucraina și Republica Moldova.
De asemenea, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anuțat luni că Uniunea Europeană pregătește cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, avertizând totodată că nu trebuie acordate concesii Moscovei.
Apelul lansat de Zelenski înainte de întâlnirea Trump-Putin: Trebuie să rămânem uniți pentru a contracara înșelăciunea Rusiei. Moscova nu dă semne că se pregătește să pună capăt războiului
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat apelul său la adresa partenerilor de a rămâne uniți și de a continua să „exercite presiune asupra Rusiei” pentru a ajunge la un acord de pace, informează The Guardian.
Acesta a transmis și un avertisment cu privire la Putin.
„Trebuie să învățăm din experiența Ucrainei, a partenerilor noștri, pentru a contracara înșelăciunea Rusiei. În prezent, nu există niciun semn că rușii se pregătesc să pună capăt războiului”, a menționat Zelenski.
El a afirmat că „eforturile noastre coordonate și măsurile comune… pot forța cu siguranță Rusia să încheie pacea”.
Zelenski a ajuns miercuri la Berlin pentru a participa la videoconferința convocată de cancelarul german Friedrich Merz, într-o încercare de coordonare transatlantică înainte de întâlnirea de vineri, din Alaska, dintre președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin.
La întâlnirea organizată în regim virtual vor participa și lideri europeni, dar și secretarul general al NATO, alături de președintele SUA, Donald Trump.
În aceeași zi are loc și reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, unde participă și președintele Nicușor Dan.
Întâlnirile sunt cu atât mai importante cu cât Rusia nu dă semne de retragere, din contră, într-o încercare de a obține avantaje pe câmpul de luptă înaintea discuțiilor.
Moscova a insistat asupra unei serii de condiții maximaliste pentru încetarea războiului devastator din Ucraina, printre care păstrarea teritoriilor ocupate, renunțarea Kievului la ambițiile sale de a adera la NATO, adică modificarea Constituției Ucrainei, și organizarea de alegeri noi în țara invadată, această ultimă solicitare reprezentând probabil o încercare a Moscovei de a impune la Kiev o persoană pe care o poate controla.
În Ucraina și în rândul partenerilor europeni ai acesteia s-a instalat îngrijorarea că Trump, din ce în ce mai frustrat, care a avut o atitudine critică și față de Rusia, și față de Ucraina pe parcursul discuțiilor premergătoarea summitului de vineri, mediate de SUA, ar putea impune pacea cu prețul unor concesii teritoriale.
Luni, liderul american a vânturat ideea de „schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, deși este neclar care sunt acele teritorii ruse pe care Kievul ar trebui să le cedeze, având în vedere că acesta din urmă nu a ocupat niciunul.
Președintele ucrainean a respins categoric, cu recurență, posibilitatea de a ceda teritorii, fiind sprijinit de Uniunea Europeană care, printr-o declarație adoptată de liderii europeni, cu excepția Ungariei, a subliniat nevoia de a respecta integritatea teritorială a Ucrainei și de a implica această țară în dialogurile de pace.
„În ceea ce privește negocierile, în orice caz, acestea sunt importante la nivel de conducere. Dar este imposibil să vorbim despre Ucraina fără Ucraina și nimeni nu va accepta asta”, a declarat Zelenski marți într-o înregistrare video difuzată de Associated Press. „Așadar, conversația dintre Putin și Trump poate fi importantă pentru relația lor bilaterală, dar nu pot conveni un acord cu privire la Ucraina fără noi”, a mai arătat liderul ucrainean.
Și Casa Albă pare să confirme acest lucru, care a temperat așteptările cu privire la rezultatele întâlnirii dintre Trump și Putin.
„Acesta este un exercițiu de ascultare pentru președinte. Uitați, doar una dintre părțile implicate în acest război va fi prezentă”, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. „Așadar, președintele va merge acolo pentru a înțelege mai bine și mai clar cum putem, sperăm, să punem capăt acestui război”, a continuat aceasta.
Între timp, Uniunea Europeană a anunțat că pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, reiterând prin această veste sprijinul de neclintit pentru Ucraina și poziționarea sa în discuțiile referitoare la un viitor acord de pace.
Casa Albă temperează așteptările referitoare la rezultatele întâlnirii Trump-Putin: „Este un exercițiu de ascultare”. Președintele SUA dorește să „înțeleagă mai bine cum putem pune capăt războiului”
Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin, ce va avea loc în Alaska, vineri, reprezintă „un exercițiu de ascultare”, a menționat Casa Albă, într-o explicație publică ce pare să tempereze așteptările că summitul de la finalul acestei săptămâni ar putea conduce la un acord de încetare a războiului rus din Ucraina, informează CNBC.
„Acesta este un exercițiu de ascultare pentru președinte. Uitați, doar una dintre părțile implicate în acest război va fi prezentă”, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. „Așadar, președintele va merge acolo pentru a înțelege mai bine și mai clar cum putem, sperăm, să punem capăt acestui război”, a continuat aceasta.
Repoziționarea Casei Albe prin minimizarea importanței întâlnirii de vineri, care va avea loc la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, potrivit NBC News, vine pe fondul intensificării avansului rus în Ucraina, probabil într-un demers de a obține avantaje pe câmpul de luptă înaintea discuțiilor.
Moscova a insistat asupra unei serii de condiții maximaliste pentru încetarea războiului devastator din Ucraina, printre care păstrarea teritoriilor ocupate, renunțarea Kievului la ambițiile sale de a adera la NATO, adică modificarea Constituției Ucrainei, și organizarea de alegeri noi în țara invadată, această ultimă solicitare reprezentând probabil o încercare a Moscovei de a impune la Kiev o persoană pe care o poate controla.
În Ucraina și în rândul partenerilor europeni ai acesteia s-a instalat îngrijorarea că Trump, din ce în ce mai frustrat, care a avut o atitudine critică și față de Rusia, și față de Ucraina pe parcursul discuțiilor premergătoarea summitului de vineri, mediate de SUA, ar putea impune pacea cu prețul unor concesii teritoriale.
Luni, liderul american a vânturat ideea de „schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, deși este neclar care sunt acele teritorii ruse pe care Kievul ar trebui să le cedeze, având în vedere că acesta din urmă nu a ocupat niciunul.
Președintele ucrainean a respins categoric, cu recurență, posibilitatea de a ceda teritorii, fiind sprijinit de Uniunea Europeană care, printr-o declarație adoptată de liderii europeni, cu excepția Ungariei, a subliniat nevoia de a respecta integritatea teritorială a Ucrainei și de a implica această țară în dialogurile de pace.
„În ceea ce privește negocierile, în orice caz, acestea sunt importante la nivel de conducere. Dar este imposibil să vorbim despre Ucraina fără Ucraina și nimeni nu va accepta asta”, a declarat Zelenski marți într-o înregistrare video difuzată de Associated Press. „Așadar, conversația dintre Putin și Trump poate fi importantă pentru relația lor bilaterală, dar nu pot conveni un acord cu privire la Ucraina fără noi”, a mai arătat liderul ucrainean.
Acesta merge miercuri la Berlin pentru a participa la videoconferința convocată de cancelarul german Friedrich Merz.
