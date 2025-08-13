Șeful diplomației ungare îl critică pe Zelenski: „Ungaria pledează pentru încetarea focului de trei ani și jumătate. Ucraina ar fi fost într-o situație mai bună dacă Zelenski ar fi procedat la fel”

După criticile lansate de premierul ungar Viktor Orban, care a refuzat să semneze declarația comună a statelor membre UE prin care liderii europeni i-au cerut lui Donald Trump să apere interesele de securitate ale Europei și ale Ucrainei la întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska, ministrul de externe Péter Szijjártó l-a vizat miercuri direct pe Volodimir Zelenski, menținând poziția adoptată de Budapesta, informează The Guardian.

„Ungaria pledează pentru încetarea focului și negocieri de pace de trei ani și jumătate. Ucraina ar fi fost într-o situație mai bună dacă Zelenski ar fi procedat la fel. Sute de mii de vieți ar fi putut fi salvate, iar milioane de oameni nu ar fi fost nevoiți să-și părăsească locuințele”, a scris Szijjártó, într-o postare pe X.

Hungary has been advocating a ceasefire and peace talks for 3.5 years. Ukraine would have been better off if @ZelenskyyUa had done the same. Hundreds of thousands of lives could have been saved and millions spared from fleeing their homes. https://t.co/VbKCyysIvF — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 13, 2025

Nu este însă deloc surprinzător faptul că Szijjártó critică Ucraina. El este de mult timp un susținător al aprofundării dialogului cu Rusia. În decembrie 2021, a primit „Ordinul Prieteniei” din partea Moscovei și, în ultimii ani, a efectuat numeroase vizite în capitala rusă.

În martie, Bloomberg a raportat că Szijjártó a vizitat capitala Rusiei de cel puțin 13 ori de la începutul agresiunii pe scară largă asupra Ucrainei la începutul anului 2022, ceea ce a stârnit îngrijorarea aliaților din UE.

De asemenea, premierul ungar Viktor Orban a declarat marți că Europa a ratat ocazia de a negocia direct cu Putin în timpul administrației fostului președinte american Joe Biden și acum riscă să vadă cum Putin și Trump îi decid viitorul fără a fi măcar prezentă la masa tratativelor.

„Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”, a spus Viktor Orban, singurul lider european care nu a semnat declarația comună a țărilor UE înaintea summitului Trump–Putin. Documentul, potrivit premierului ungar, face Uniunea Europeană să pară „ridicolă și patetică”.

Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene, cu excepția lui Viktor Orban, au transmis luni, într-o declarație comună, că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, documentul fiind dat publicității înaintea summitului de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin.

„O pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță”, se arată în declarația adoptată de Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri, cu excepția liderului maghiar.