NATO
Șeful Forțelor Terestre ale SUA în Europa, primit de ministrul apărării la Baza Mihail Kogălniceanu în timp ce drone rusești au căzut pe teritoriile României și R. Moldova
Prezența generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu de la Constanța este un semnal bun pentru România, a declarat, marți, ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.
Ministerul Apărării Naționale, împreună cu Ambasada SUA la București și Garnizoana Armatei SUA Black Sea, găzduiesc marți vizita generalului Christopher Donahue, Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu.
“Generalul Donahue a venit astăzi să fie alături de soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu pentru a sărbători Thanksgiving (n.r. – Ziua Recunoștinței). Ne-au invitat și pe noi, trebuia să fie o zi de sărbătoare. Nu este o zi de sărbătoare, avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României”, a precizat Moșteanu, în cadrul unor declarații de presă, potrivit Agerpres.
Acesta a adăugat că incidentul cu drona căzută într-o localitate din Vaslui îl face să întrerupă vizita de la baza Mihail Kogălniceanu și va pleca la București.
O dronă fără încărcătură a căzut în zona localității Puiești, județul Vaslui, autoritățile apreciind că este despre drona care a fost urmărită timp de mai multe ore pe teritoriul României în cursul dimineții. O altă dronă inscripționată cu litera “Z” a căzut pe acoperișul unei case dintr-o comună din Republica Moldova, generând reacții de condamnare din partea autorităților de la Chișinău.
Ministerul Apărării Naționale informase marți dimineață că radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.
Potrivit ministrului, o nouă capacitate antiaeriană va intra în serviciul operațional al Armatei Române în curând “și ne va oferi o capacitate sporită de a da jos aceste drone”.
“Trebuie să putem face față mai bine acestor tipuri de provocări”, a adăugat Moșteanu.
“Revenind la ziua de astăzi și faptul că general Donahue este astăzi aici, este un semnal foarte bun pentru România, un semnal că avem multe de construit în continuare. Suntem pe un parcurs de peste 30 de ani de parteneriat și ăsta este un lucru care ne ajută să fim optimiști pentru viitor. Faptul că avem aceste trupe aici, avem steagul american pe teritoriul României, este un lucru valoros și pentru securitatea României”, a mai declarat ministrul apărării.
Potrivit MApN, vizita generalului Donahue demonstrează sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români. Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO.
Generalul american s-a aflat în România și în prima parte a lunii noiembrie, cu ocazia exercițiului militar “Dacian Fall 25” de la Cincu, care a marcat avansarea grupului de luptă al NATO din România la nivel de brigadă.
Vizita înaltului oficial militar american are loc și în contextul mai larg al anunțului de luna trecută în care Pentagonul a decis încetarea prezenței forței rotaționale al SUA în România, măsură dispusă după invazia Rusiei în Ucraina. Prezența militară americană în țara noastră este preconizată să rămână la nivelul anterior acestei invazii militare ruse în țara vecină.
CONSILIUL EUROPEAN
Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: Negocierile de pace trebuie să țină cont de legătura între securitatea Ucrainei, a R. Moldova și a regiunii
Președintele Nicușor Dan a participat luni la o reuniune extraordinară a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, întâlnire pe care a descris-o drept „foarte utilă și extrem de necesară” în contextul intensificării discuțiilor privind procesul de pace pentru Ucraina.
Șefii de stat și de guvern au făcut un schimb amplu de opinii și evaluări privind cele mai recente evoluții legate de negocierile de pace. Nicușor Dan a subliniat că statele membre „vor rămâne unite”, reafirmând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina în fața agresiunii ruse.
Șeful statului a evidențiat rolul esențial al UE în conturarea și implementarea unui proces de pace viabil.
„Uniunea Europeană aduce o valoare adăugată în conturarea și punerea în aplicare a procesului de pace pentru Ucraina”, a transmis acesta, într-o postare pe X.
Today I took part in a very useful and much needed extraordinary #EUCO meeting, convened by President Costa.
We have exchanged views and assessments about the latest evolutions regarding the Peace Process for Ukraine. We, as Europeans, will stay united and we reaffirmed strong… pic.twitter.com/obcT1UGTn1
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 24, 2025
În intervenția sa, Nicușor Dan a insistat asupra nevoii ca statele membre să identifice soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului european, inclusiv prin măsuri concrete care să răspundă nevoilor urgente ale Kievului. Totodată, el a punctat că securitatea Ucrainei este direct legată de stabilitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni, avertizând că acest aspect trebuie să se regăsească în toate negocierile aflate în desfășurare.
„Există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele negocieri de pace trebuie să țină seama de acest aspect”, a transmis președintele, care a participat la reuniune înainte de a prezida ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, consacrată avizării Strategiei Naționale de Apărare a Țării și proiectelor României în domeniul apărării pentru a fi finanțate prin programul european SAFE.
Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au salutat, după reuniunea specială a șefilor de stat sa de guvern din UE, „noul impuls” în negocierile privind Ucraina, ca urmare a discuțiilor declanșate de planul american și de contra-propunerea europenilor, subliniind însă că rămân probleme de rezolvat.
Duminică, în Elveția, Ucraina și SUA au convenit o versiune revizuită a acordului-cadru propus inițial de Washington, care include acum unele dintre cererile Kievului.
Propunerea americană inițială cerea Ucrainei să cedeze teritorii mai extinse decât cele aflate în prezent sub ocupație rusă, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la aderarea la NATO — cereri formulate de Rusia și respinse constant de Kiev.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.
INTERNAȚIONAL
Zelenski și șeful NATO au discutat opțiunile diplomatice disponibile și planul de pace propus de partea americană
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu privire la planul Trump-Putin anunțat de Administrația de la Casa Albă, informează un comunicat oficial al Adminstrației Prezidențiale de la Kiev.
Șeful statului a subliniat că ucrainenii, mai mult decât oricine altcineva în lume, doresc ca războiul să se termine, uciderile să înceteze și să se ajungă la o pace demnă. Volodimir Zelenski și Mark Rutte au discutat opțiunile diplomatice disponibile și planul propus de partea americană. Părțile sunt gata să lucreze rapid și constructiv pentru a asigura succesul planului.
De asemenea, părțile coordonează următoarele măsuri comune. Nu în ultimul rând, președintele ucrainean i-a mulțumit secretarului general al NATO pentru sprijinul acordat.
Citiți și: Von der Leyen: Nimic nu ar trebui să se decidă în privința Ucrainei fără Ucraina. Liderii europeni discută azi despre planul Trump-Putin
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
INTERNAȚIONAL
Planul de pace propus de SUA: Deciziile privind interesele Europei au nevoie de consensul aliaților europeni din NATO, transmit Macron, Merz și Starmer după discuții cu Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut vineri o convorbire telefonică comună cu președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, și cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, o discuție de coordonare a pozițiilor europene privind planul de pace pentru Ucraina și Europa propus de Statele Unite.
Convorbirea a fost urmată de reacții din partea tuturor capitalelor implicate, iar mesajul comun a fost acela al unui sprijin ferm, coordonat și al unei implicări directe a Ucrainei în orice demers de pace.
Potrivit președinției ucrainene, Volodimir Zelenski le-a mulțumit celor trei lideri „pentru sprijinul lor principial pentru Ucraina și pentru întregul nostru popor”. Discuțiile au vizat planul de pace pentru Ucraina și Europa, iar liderii „apreciază eforturile Statelor Unite, ale președintelui Trump și ale echipei sale, orientate spre încheierea acestui război, și lucrează pe documentul pregătit de partea americană”. Potrivit părților, planul trebuie să asigure „o pace reală și demnă”.
Președinția Ucrainei a mai transmis că liderii „se coordonează îndeaproape pentru a se asigura că pozițiile principiale sunt luate în considerare”, Zelenski, Macron, Starmer și Merz stabilind următorii pași și convenind ca echipele lor să lucreze împreună la nivelurile corespunzătoare.
La Berlin, un purtător de cuvânt al cancelarului Friedrich Merz a confirmat convorbirea, precizând că aceasta a avut loc în cursul dimineții.
Comunicatul oficial, publicat în limba germană, a arătat că liderii au reconfirmat „sprijinul lor neclintit și deplin pentru Ucraina pe drumul către o pace durabilă și justă”, relatează The Guardian.
Aceștia au „salutat eforturile Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina”, inclusiv propunerile care vizează confirmarea suveranității Ucrainei și furnizarea unor garanții de securitate „robuste”. În același timp, cei trei lideri europeni au transmis că intenționează să „se coordoneze strâns” asupra acestor inițiative.
O parte importantă a comunicatului german a vizat protejarea intereselor europene pe termen lung. Liderii au subliniat că vor „continua urmărirea obiectivului de a proteja interesele vitale europene și ucrainene pe termen lung”, insistând că actuala linie de contact trebuie să servească drept „punct de plecare” pentru orice discuție teritorială.
Berlinul a transmis explicit că orice acord de pace „care afectează state europene, Uniunea Europeană sau NATO necesită aprobarea partenerilor europeni sau un consens între aliați”.
După convorbire, premierul britanic Keir Starmer a reiterat principiul suveranității ucrainene. Potrivit agenției PA, el a declarat că „Ucraina trebuie să-și decidă viitorul sub propria suveranitate”, subliniind că toți liderii implicați doresc „o pace justă și durabilă” și că eforturile trebuie orientate către acest obiectiv.
Palatul Élysée a emis, la rândul său, o informare care reafirmă „angajamentul neclintit pentru o pace justă și durabilă” și necesitatea de a „implica pe deplin Ucraina, de a-i păstra suveranitatea și de a-i garanta securitatea viitoare”.
Parisul a reiterat și poziția privind procesul decizional, respectiv că „toate deciziile care au implicații pentru interesele Europei și ale NATO necesită sprijinul și consensul partenerilor europeni și ai Alianței”.
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Conform documentului, Ucraina ar renunța la teritoriile din Lugansk și Donețk, iar Crimeea și aceste două regiuni ar fi recunoscute ca „de facto rusești”, inclusiv de către SUA.
Regiunile Herson și Zaporijjea ar fi „înghețate” pe linia actuală de contact, iar în Donbas s-ar institui o zonă demilitarizată. Kievul ar trebui să reducă dimensiunea armatei la 600.000 de militari, să renunțe definitiv la aderarea la NATO — interdicție înscrisă atât în Constituția Ucrainei, cât și în documentele NATO — și să accepte organizarea de alegeri în 100 de zile.
Ucraina nu ar primi forțe occidentale de menținere a păcii, dar avioane de luptă europene ar fi staționate în Polonia pentru a oferi protecție. În schimb, SUA și aliații europeni ar oferi o garanție de securitate modelată după regulile NATO, care ar obliga la un răspuns colectiv în cazul unui nou atac asupra Ucrainei.
În paralel, Rusia ar beneficia de reintegrarea în G8 și de relaxarea sancțiunilor, care ar fi totuși reimpuse automat în cazul unei noi invazii. Planul impune puține restricții militare Moscovei, menționând doar că „este de așteptat” ca Rusia să nu atace statele vecine.
Casa Albă a respins acuzațiile că documentul ar fi fost elaborat cu implicarea Rusiei, insistând că trimisul Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au negociat discret cu ambele părți. Totuși, momentul apariției proiectului0 pe fondul scandalului de corupție din Ucraina și al avansului rusesc pe front, inclusiv revendicarea orașului Kupiansk – alimentează speculațiile că Moscova ar fi influențat conținutul.
Zelenski a declarat că va discuta planul cu Trump „în zilele următoare”, subliniind că orice acord trebuie să asigure o „pace demnă” și să respecte suveranitatea Ucrainei, în timp ce Casa Albă susține că este „un plan bun pentru ambele părți”, iar Trump ar urma să prezideze un „consiliu pentru pace” care să supravegheze încetarea focului. Liderul ucrainean a descris planul ca fiind „viziunea” SUA, dar nu o ofertă finală. El a spus că Ucraina a fost clară în privința limitelor sale și că va contribui la elaborarea unui plan „cu adevărat semnificativ”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ucraina condamnă incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al României și R. Moldova: O dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct și alte națiuni europene. Suntem solidari cu partenerii din Triunghiul Odesa
Parlamentul European dă undă verde primului program privind industria europeană de apărare
Din plenul PE, Victor Negrescu cere Comisiei Europene să sprijine România printr-un mecanism unic de verificare a certificatelor de cetățenie
Șeful Forțelor Terestre ale SUA în Europa, primit de ministrul apărării la Baza Mihail Kogălniceanu în timp ce drone rusești au căzut pe teritoriile României și R. Moldova
Kievul califică cele mai recente atacuri ale Rusiei drept „o reacție teroristă” a lui Putin la planul de pace al SUA. Kaja Kallas l-a invitat pe Andrii Sybiha să participe la reuniunea miniștrilor de externe din UE
Nicușor Dan cere o “democrație în comunicarea” statului. Digitalizarea este despre a da timp oamenilor, economiei, românilor din diaspora și statului într-o competiție tot mai dură
Oana Țoiu și Péter Szijjártó, consultări la București cu accent pe relația pragmatică România-Ungaria și avansarea parcursului european al R. Moldova și Ucrainei
Violența împotriva femeilor este „inacceptabilă”, subliniază Comisia Europeană: Stoparea acesteia reprezintă o responsabilitate comună. Împreună, putem și trebuie să realizăm acest lucru
Confederația Patronală Concordia solicită Guvernului eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri: „O măsură fiscală profund nocivă”
Eurodeputații din comisiile de specialitate din PE pledează pentru un „Schengen militar”. Gheorghe Falcă: În fața riscurilor de securitate de pe flancul estic, viteza înseamnă protecție
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
Trending
- U.E.6 days ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- EVENIMENTE6 days ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- U.E.4 days ago
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană