Șeful Forțelor Terestre ale SUA în Europa, primit de ministrul apărării la Baza Mihail Kogălniceanu în timp ce drone rusești au căzut pe teritoriile României și R. Moldova

Prezența generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu de la Constanța este un semnal bun pentru România, a declarat, marți, ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.

Ministerul Apărării Naționale, împreună cu Ambasada SUA la București și Garnizoana Armatei SUA Black Sea, găzduiesc marți vizita generalului Christopher Donahue, Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu.

“Generalul Donahue a venit astăzi să fie alături de soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu pentru a sărbători Thanksgiving (n.r. – Ziua Recunoștinței). Ne-au invitat și pe noi, trebuia să fie o zi de sărbătoare. Nu este o zi de sărbătoare, avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României”, a precizat Moșteanu, în cadrul unor declarații de presă, potrivit Agerpres.

Acesta a adăugat că incidentul cu drona căzută într-o localitate din Vaslui îl face să întrerupă vizita de la baza Mihail Kogălniceanu și va pleca la București.

O dronă fără încărcătură a căzut în zona localității Puiești, județul Vaslui, autoritățile apreciind că este despre drona care a fost urmărită timp de mai multe ore pe teritoriul României în cursul dimineții. O altă dronă inscripționată cu litera “Z” a căzut pe acoperișul unei case dintr-o comună din Republica Moldova, generând reacții de condamnare din partea autorităților de la Chișinău.

Ministerul Apărării Naționale informase marți dimineață că radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.

Potrivit ministrului, o nouă capacitate antiaeriană va intra în serviciul operațional al Armatei Române în curând “și ne va oferi o capacitate sporită de a da jos aceste drone”.

“Trebuie să putem face față mai bine acestor tipuri de provocări”, a adăugat Moșteanu.

“Revenind la ziua de astăzi și faptul că general Donahue este astăzi aici, este un semnal foarte bun pentru România, un semnal că avem multe de construit în continuare. Suntem pe un parcurs de peste 30 de ani de parteneriat și ăsta este un lucru care ne ajută să fim optimiști pentru viitor. Faptul că avem aceste trupe aici, avem steagul american pe teritoriul României, este un lucru valoros și pentru securitatea României”, a mai declarat ministrul apărării.

Potrivit MApN, vizita generalului Donahue demonstrează sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români. Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO.

Generalul american s-a aflat în România și în prima parte a lunii noiembrie, cu ocazia exercițiului militar “Dacian Fall 25” de la Cincu, care a marcat avansarea grupului de luptă al NATO din România la nivel de brigadă.

Vizita înaltului oficial militar american are loc și în contextul mai larg al anunțului de luna trecută în care Pentagonul a decis încetarea prezenței forței rotaționale al SUA în România, măsură dispusă după invazia Rusiei în Ucraina. Prezența militară americană în țara noastră este preconizată să rămână la nivelul anterior acestei invazii militare ruse în țara vecină.