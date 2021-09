Șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a fost demis de premierul Florin Cîțu. Reacția USR PLUS

România nu recunoaşte legitimitatea alegerilor pentru Duma de Stat a Federaţiei Ruse organizate, duminică, în Crimeea, şi reafirmă sprijinul pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, informează Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Diplomația română aminteşte că România nu recunoaşte nici “anexarea ilegală” a Republicii Autonome Crimeea şi a oraşului Sevastopol de către Federaţia Rusă.

De asemenea, MAE notează “cu regret” că Federaţia Rusă a deschis secţii de votare în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, “în pofida poziţiei clare, contrare, a autorităţilor constituţionale de la Chişinău, fapt ce contravine suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova”.

Romania does not recognize as legitimate the so-called elections for the Russian State Duma organized in the illegally annexed Crimea. Romania strongly supports the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. #CrimeaIsUkraine

