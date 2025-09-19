MAREA BRITANIE
Șeful MI6 în exercițiu nu vede „nicio dovadă” că Putin ar fi interesat de o pace negociată în Ucraina: A mușcat mai mult decât poate mesteca. Credea că obține o victorie ușoară, dar i-a subestimat pe ucraineni
Șeful MI6 în exercițiu, Richard Moore, a avertizat că nu vede „nicio dovadă” că președintele rus Vladimir Putin ar fi interesat de o pace negociată fără capitularea Ucrainei, informează Reuters, citat de The Guardian.
La Istanbul, el a declarat că Putin „ne amână” cu promisiuni de progrese în procesul de pace, a adăugat AP.
„El încearcă să-și impună voința imperială prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Dar nu poate reuși. Sincer vorbind, Putin a mușcat mai mult decât poate mesteca. Credea că va obține o victorie ușoară. Dar el – și mulți alții – i-au subestimat ucrainenii. Dar el minte. Minte lumea. Minte poporul său. Poate că minte chiar și pe sine însuși”, a spus Moore.
El a afirmat că Putin „ipotechează viitorul țării sale pentru propria moștenire personală și pentru o versiune distorsionată a istoriei”, iar războiul „accelerează acest declin”.
Moore va părăsi funcția la sfârșitul lunii, iar prerogativele sale vor fi preluate de Blaise Metreweli.
Recent, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel la partenerii săi să oprească mașinăria de război rusă prin impunerea de sancțiuni și tarife vamale dure împotriva Moscovei și a arătat că împărtășește opinia Statelor Unite, ca țările NATO să nu mai achiziționeze petrol din Rusia.
Uniunea Europeană a prelungit cu încă șase luni, până la 15 martie 2026, măsurile restrictive care vizează persoanele responsabile de subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.
De asemenea, prin Înaltul său Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, UE a anunțat că lucrează la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, care ar urma să fie prezentat astăzi.
Potrivit The Guardian, care citează Reuters, acesta cuprinde și prevederea de a stopa importul de gaz natural lichefiat din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme față de termenul stabilit inițial.
Zilele trecute, ministrul polonez al energiei, Miłosz Motyka, a solicitat UE să înceteze importurile de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2026 „pentru a nu mai finanța mașinăria de război a Rusiei” și pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina.
Într-o scrisoare trimisă celorlalți miniștri ai energiei din UE la doar câteva zile după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez și consultată de The Guardian, Motyka a susținut că „circumstanțele internaționale actuale, combinate cu necesitatea de a consolida reziliența economiilor europene, necesită un răspuns comun”.
El a afirmat că angajamentul față de termenul limită de 2026 ar „stabili un calendar clar și ar demonstra hotărârea noastră de a obține independența față de aprovizionarea cu petrol, care implică riscuri politice și strategice”.
Polonia a solicitat, de asemenea, „mecanisme compensatorii coordonate” pentru a contribui la „o tranziție echitabilă și ordonată” pentru țările cele mai afectate, care ar include și măsuri privind „protejarea accesului la surse alternative de petrol în cazul unor întreruperi”.
Putin “m-a dezamăgit cu adevărat”, se destăinuie Trump, în timp ce Starmer evocă încălcările spațiului aerian al NATO pentru a crește presiunea asupra Rusiei
Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au discutat, în timpul unei întâlniri la reședința rurală de la Chequers a liderului britanic, despre cum să sprijine Ucraina și să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului, relatează NPR.
„În ultimele zile, Putin și-a arătat adevărata față, lansând cel mai mare atac de la începutul invaziei, cu și mai mult sânge vărsat, și mai mulți nevinovați uciși și încălcări fără precedent ale spațiului aerian NATO”, a spus Starmer în declarațiile sale de deschidere la o conferință de presă comună ce a urmat semnării acordului de prosperitate tehnologică de 150 de miliarde de lire sterline prin care SUA și Regatul Unit „sunt gata să definească împreună acest secol”.
„Acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pace. Așadar, astăzi am discutat despre cum ne putem consolida apărarea pentru a sprijini și mai mult Ucraina și pentru a crește decisiv presiunea asupra lui Putin, astfel încât să accepte un acord de pace durabil”, a declarat Starmer.
A trecut o lună de când Trump l-a găzduit pe președintele rus Vladimir Putin pentru discuții în Alaska — o întâlnire despre care spunea că va duce la negocieri între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Însă acea întâlnire nu a avut loc, iar atacurile rusești asupra Ucrainei s-au intensificat.
Starmer i-a mobilizat și pe alți lideri europeni să facă presiuni asupra lui Trump pentru a sprijini mai mult Ucraina. Însă, înaintea călătoriei, Trump a condiționat impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei de faptul ca membrii NATO să oprească achizițiile de energie din Rusia și să aplice tarife masive asupra importurilor de bunuri chinezești.
În declarațiile sale de început, Trump și-a exprimat frustrarea față de Putin, spunând că se aștepta să îi fie mai ușor să medieze o încheiere a războiului datorită relației sale bune cu președintele rus.
„M-a dezamăgit. M-a dezamăgit cu adevărat”, s-a confesat liderul american.
Întrebat despre pașii următori în privința Rusiei, el a afirmat că lipsa de progres a fost „cea mai mare dezamăgire” a sa, deși războiul „nu afectează Statele Unite”.
Premierul britanic a dat ca exemplu atacurile recente ale Rusiei și incursiunea recentă cu drone, care arată nevoia de a pune mai multă presiune pe Putin.
„Doar atunci când președintele a pus presiune pe Putin acesta a arătat vreo intenție de a se mișca. Deci trebuie să intensificăm presiunea”, a punctat liderul de pe Downing Street 10.
„Ceea ce putem vedea este fie o îndrăzneală mai mare, fie cel puțin o imprudență sporită din partea lui Putin, și de aceea am spus mai devreme că acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pace. Trebuie să intensificăm”, a spus Starmer.
El a adăugat că guvernele britanic și francez își intensifică planificarea militară și a sugerat că este nevoie și de „o garanție americană”.
În timpul declarațiilor sale, Trump a mai indicat că Statele Unite încearcă să redobândească controlul asupra bazei aeriene Bagram, la nord de Kabul, în Afganistan.
„Încercăm să o recuperăm pentru că ei au nevoie de lucruri de la noi. Vrem acea bază înapoi. Dar unul dintre motivele pentru care o vrem este, după cum știți, faptul că se află la o oră distanță de locul unde China își produce armele nucleare”, a spus Trump.
Președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer au semnat joi, la reședința liderului britanic de la Chequers, ceea ce ambii au numit un acord istoric în domeniul științei și tehnologiei cu Marea Britanie, în timp ce oficialii britanici, care au făcut tot posibilul să-l impresioneze cu fastul regal în timpul vizitei sale de stat, încearcă acum să încheie acorduri comerciale și de afaceri importante care să promoveze interesele țării lor.
Citiți și Ofensivă de farmec și fast la curtea regelui Charles al III-lea pentru cel mai de seamă aliat: Prima zi a vizitei lui Trump, primul președinte american onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit
Ofensiva britanică de farmec a continuat după ce regele Charles al III-lea și regina Camilla i-au primit pe Trump și pe prima doamnă Melania Trump la Castelul Windsor, miercuri. Familia regală a profitat de prima zi a vizitei de stat de două zile a lui Trump pentru a oferi tot fastul ceremonial regal pe care monarhia îl poate mobiliza: trăsuri împodobite cu aur, soldați îmbrăcați în roșu, salve de artilerie, un banchet strălucitor într-o mare sală ceremonială și cea mai mare gardă de onoare militară adunată vreodată pentru o astfel de vizită de stat.
Regele Charles al III-lea a adus elogii angajamentului personal al președintelui american Donald Trump de a „găsi soluții pentru unele dintre cele mai dificile conflicte ale lumii”, făcând apel la sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs rostit la banchetul prilejuit de vizita de stat în Regatul Unit a liderului de la Casa Albă. În replică, președintele american a elogiat relația specială dintre SUA și Marea Britanie, afirmând că termenul de „special” „nici măcar nu începe să îi facă dreptate”.
Președintele american Donald Trump s-a întors miercuri în Regatul Unit pentru o vizită de stat cu dublă premieră, prima recepție oficială a unui președinte american la Castelul Windsor și prima dată când un președinte american este onorat cu două vizite oficiale.
Donald Trump a fost invitat de regele Charles al III-lea pentru a efectua o a doua vizită de stat în Regatul Unit, un gest istoric fără precedent, acela ca un lider de la Casa Albă să efectueze două vizite de stat în Marea Britanie, în cazul lui Trump acest lucru urmând a se petrece în timpul a două domnii diferite, cea a reginei a Elisabeta a II-a, trecută la cele veșnice în 2022, și cea a monarhului Charles al III-lea. Invitația a venit prin intermediul unei scrisori pe care prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a înmânat-o lui Trump în Biroul Oval pe 28 februarie, la puțin peste o lună de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte.
După ofensiva șarmului regal, Starmer și Trump au sigilat acordul de prosperitate tehnologică de 150 de miliarde de lire sterline prin care SUA și UK “sunt gata să definească împreună acest secol”
Președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer au semnat joi, la reședința liderului britanic de la Chequers, ceea ce ambii au numit un acord istoric în domeniul științei și tehnologiei cu Marea Britanie, în timp ce oficialii britanici, care au făcut tot posibilul să-l impresioneze cu fastul regal în timpul vizitei sale de stat, încearcă acum să încheie acorduri comerciale și de afaceri importante care să promoveze interesele țării lor, relatează Associated Press.
Trump și Starmer au organizat o masă rotundă cu lideri din mediul de afaceri în momentul semnării acordului. De asemenea, au avut loc întâlniri private în cadrul cărora se preconiza că vor fi discutate războaiele din Ucraina și Gaza, precum și tarifele pe care SUA le-ar putea aplica oțelului importat din Marea Britanie.
La ceremonia de semnare a unui acord menit să promoveze investițiile în tehnologie în ambele țări, Starmer s-a referit la președintele american ca „prietenul meu, prietenul nostru” și a vorbit despre „lideri care se respectă reciproc și lideri care se plac sincer”.
Evenimentul a avut loc la Chequers, un conac din secolul al XVI-lea situat la nord-vest de Londra, care servește ca refugiu rural pentru liderii britanici.
„Astăzi am depășit cu mult legătura unică” dintre Marea Britanie și SUA, a afirmat Starmer într-o conferință de presă, precizând noul acord „confirmând statutul nostru de parteneri principali în domeniul științei și tehnologiei, gata să definim împreună acest secol, așa cum am făcut-o și în secolul trecut”, relatează și BBC.
„Am reînnoit relația specială pentru o nouă eră”, a continuat el, potrivit The Guardian.
Conform premierului britanic, investițiile de 150 de miliarde de lire sterline (200 de miliarde de dolari) pe care acordul în domeniul tehnologic le va genera ar trebui să creeze 15.000 de locuri de muncă în Marea Britanie.
La rândul său, Donald Trump a apreciat că SUA și Marea Britanie au făcut „mai mult bine pe planetă decât oricare alte două națiuni din istoria umanității”, liderul american punctând ambele țări sunt „unite pentru totdeauna” și vor fi prietene pentru totdeauna, aspect care a fost principalul motivul pentru care a încheiat primul său acord comercial cu Marea Britanie.
El l-a numit pe Starmer un „negociator dur” și a apreciat că este posibil ca acordul să fi fost mai avantajos pentru Marea Britanie decât pentru SUA. Premierul britanic a intervenit, spunând cu tact că este „un acord bun pentru amândoi”.
Potrivit textului publicat de Downing Street, Memorandumul de Înțelegere dintre SUA și Regatul Unit privind „Technology Prosperity Deal” are ca scop consolidarea cooperării bilaterale în domeniul științei și tehnologiei pentru a sprijini prosperitatea și securitatea comună.
Documentul difuzat de guvernul britanic subliniază parteneriatul strategic dintre cele două țări, experiența lor în inovație și tehnologiile disruptive, precum și dorința de a menține leadership-ul global în aceste domenii.
Domeniile principale de cooperare includ:
Inteligența artificială (AI): dezvoltarea infrastructurii, a seturilor de date științifice, a modelelor pentru biotehnologie, medicină de precizie și energie de fuziune; promovarea exporturilor și a politicilor pro-inovare; schimb de expertiză și resurse între institutele de AI din SUA și UK.
Energie nucleară civilă: accelerarea implementării reactoarelor avansate, securizarea lanțului de aprovizionare cu combustibili nucleari (inclusiv independența față de Rusia până în 2028), armonizarea reglementărilor, promovarea standardelor comune și dezvoltarea fuziunii nucleare.
Tehnologii cuantice: crearea de programe comune de benchmarking și competiții pentru algoritmi cuantici, dezvoltarea standardelor interoperabile, accelerarea aplicațiilor practice în domenii precum sănătatea, finanțele și apărarea.
Inovație: colaborare în securitatea cercetării, telecomunicații (6G), infrastructuri critice, reziliența sistemelor de poziționare și timp, precum și atragerea de investiții private pentru tehnologii critice.
Pentru implementarea acordului este prevăzută e crearea unui Grup de Lucru la nivel ministerial în termen de șase luni, care să stabilească prioritățile și să monitorizeze proiectele comune. Anual, SUA și Regatul Unit vor evalua progresul și vor ajusta direcțiile de cooperare. Memorandumul nu este obligatoriu din punct de vedere juridic și nu implică angajamente financiare directe, dar oferă cadrul strategic pentru extinderea parteneriatului tehnologic SUA – Marea Britanie.
Citiți și Ofensivă de farmec și fast la curtea regelui Charles al III-lea pentru cel mai de seamă aliat: Prima zi a vizitei lui Trump, primul președinte american onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit
Ofensiva britanică de farmec a continuat după ce regele Charles al III-lea și regina Camilla i-au primit pe Trump și pe prima doamnă Melania Trump la Castelul Windsor, miercuri. Familia regală a profitat de prima zi a vizitei de stat de două zile a lui Trump pentru a oferi tot fastul ceremonial regal pe care monarhia îl poate mobiliza: trăsuri împodobite cu aur, soldați îmbrăcați în roșu, salve de artilerie, un banchet strălucitor într-o mare sală ceremonială și cea mai mare gardă de onoare militară adunată vreodată pentru o astfel de vizită de stat.
Regele Charles al III-lea a adus elogii angajamentului personal al președintelui american Donald Trump de a „găsi soluții pentru unele dintre cele mai dificile conflicte ale lumii”, făcând apel la sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs rostit la banchetul prilejuit de vizita de stat în Regatul Unit a liderului de la Casa Albă. În replică, președintele american a elogiat relația specială dintre SUA și Marea Britanie, afirmând că termenul de „special” „nici măcar nu începe să îi facă dreptate”.
Președintele american Donald Trump s-a întors miercuri în Regatul Unit pentru o vizită de stat cu dublă premieră, prima recepție oficială a unui președinte american la Castelul Windsor și prima dată când un președinte american este onorat cu două vizite oficiale.
Donald Trump a fost invitat de regele Charles al III-lea pentru a efectua o a doua vizită de stat în Regatul Unit, un gest istoric fără precedent, acela ca un lider de la Casa Albă să efectueze două vizite de stat în Marea Britanie, în cazul lui Trump acest lucru urmând a se petrece în timpul a două domnii diferite, cea a reginei a Elisabeta a II-a, trecută la cele veșnice în 2022, și cea a monarhului Charles al III-lea. Invitația a venit prin intermediul unei scrisori pe care prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a înmânat-o lui Trump în Biroul Oval pe 28 februarie, la puțin peste o lună de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte.
Regele Charles îi evocă lui Trump alianța istorică cu SUA împotriva forțelor tiraniei, îndemnând la sprijin și unitate pentru Ucraina “astăzi, când tirania amenință din nou Europa”
Regele Charles al III-lea a adus elogii angajamentului personal al președintelui american Donald Trump de a „găsi soluții pentru unele dintre cele mai dificile conflicte ale lumii”, făcând apel la sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs rostit la banchetul prilejuit de vizita de stat în Regatul Unit a liderului de la Casa Albă.
În replică, președintele american a elogiat relația specială dintre SUA și Marea Britanie, afirmând că termenul de „special” „nici măcar nu începe să îi facă dreptate”.
Regele britanic și-a început discursul cu o incursiune în istoria comună a celor două națiuni, inclusiv cultura și limba comune, precum și interesele comune în materie de comerț și apărare.
Regele britanic și-a început discursul cu o incursiune în istoria comună a celor două națiuni, inclusiv cultura și limba comune, precum și interesele comune în materie de comerț și apărare.
El a menționat jurământul lui George Washington de a nu pune niciodată piciorul pe pământ britanic și mândria lui Trump față de rădăcinile sale britanice, glumind: „Înțeleg că pământul britanic este ideal pentru terenuri de golf splendide”.
În același spirit de glumă, regele Charles al III-lea a amintit că „dacă mass-media ar fi reușit în anii 1970 să aprofundeze relația specială, eu însumi aș fi putut fi căsătorit în familia Nixon!”
Monarhul britanic și-a exprimat admirația pentru principiile democrației și libertății din SUA.
„De la York la New York, de la Birmingham, Anglia, la Birmingham, Alabama”, a mai subliniat el faptul că cele două țări sunt unite de o cultură, o limbă și un patrimoniu comune.
De altfel, și Donald Trump a apreciat că legătura de rudenie și identitate dintre America și Marea Britanie este neprețuită și eternă, de neînlocuit și de nezdruncinat. La un moment dat, liderul american a descris cele două națiuni drept „două note într-un singur acord” și „două versuri ale aceluiași poem, fiecare frumos de sine stătător, dar cu adevărat menit să fie cântat împreună”.
Într-o notă serioasă, regele a afirmat că Marea Britanie și Statele Unite au „cea mai strânsă relație din punct de vedere al apărării, securității și informațiilor care a existat vreodată” și „au luptat împreună pentru a învinge forțele tiraniei” în cele două războaie mondiale.
„Astăzi, când tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem uniți în sprijinul Ucrainei, pentru a descuraja agresiunea și a asigura pacea”, a spus el.
Fără a menționa războaie specifice, monarhul britanic a lăudat „angajamentul personal al lui Trump de a găsi soluții pentru unele dintre cele mai dificile conflicte din lume”.
Regele Charles al III-lea a mai spus că pactul submarin Aukus semnat sub administrația Biden, împreună cu Australia, pe care guvernul SUA îl revizuiește în prezent, „stabilește standardul pentru o colaborare inovatoare și vitală”.
Discursul regelui, ținut la o cină fastuoasă pentru 160 de invitați la Castelul Windsor, a subliniat legăturile profunde dintre cele două țări și necesitatea de a menține relațiile culturale, comerciale și militare.
„Popoarele noastre au luptat și au murit împreună pentru valorile pe care le prețuim”, a spus regele.
Vizita de stat va continua joi, când regina Camilla și prințesa de Wales vor participa la evenimente alături de Prima Doamnă, Melania Trump.
Ulterior, accentul se va muta de la spectacolul regal la discuții politice și o conferință de presă, odată cu deplasarea lui Trump pentru a se întâlni cu prim-ministrul Keir Starmer la reședința sa de la țară, Chequers.
Președintele american Donald Trump s-a întors miercuri în Regatul Unit pentru o vizită de stat cu dublă premieră, prima recepție oficială a unui președinte american la Castelul Windsor și prima dată când un președinte american este onorat cu două vizite oficiale.
Donald Trump a fost invitat de regele Charles al III-lea pentru a efectua o a doua vizită de stat în Regatul Unit, un gest istoric fără precedent, acela ca un lider de la Casa Albă să efectueze două vizite de stat în Marea Britanie, în cazul lui Trump acest lucru urmând a se petrece în timpul a două domnii diferite, cea a reginei a Elisabeta a II-a, trecută la cele veșnice în 2022, și cea a monarhului Charles al III-lea. Invitația a venit prin intermediul unei scrisori pe care prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a înmânat-o lui Trump în Biroul Oval pe 28 februarie, la puțin peste o lună de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte.
