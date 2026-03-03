Șeful misiunii diplomatice a Iranului la București, convocat la MAE: România protestează ferm față de atacurile regimului de la Teheran asupra statelor vecine din Orientul Mijlociu

Însărcinatul cu afaceri ad interim al Republicii Islamice Iran la București, Javad Karimi, a fost convocat marți, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, din dispoziția ministrului de externe Oana Țoiu, pentru a i se comunica îngrijorările profunde ale României față de conduita Teheranului în contextul crizei din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, partea română a transmis un protest ferm față de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra unor state din Orientul Mijlociu, precum și față de evoluțiile recente din Cipru, subliniind impactul profund negativ al acestor acțiuni asupra securității și stabilității regionale, inclusiv asupra securității maritime.

Diplomația română a lansat un apel pentru dezescaladarea urgentă a tensiunilor și pentru protejarea civililor, evidențiind prioritatea pe care autoritățile de la București o acordă siguranței cetățenilor români aflați în zona de conflict.

Totodată, a fost exprimată preocuparea profundă față de încălcarea suveranității statelor din regiune care au fost ținta unor atacuri nediscriminatorii atribuite Iranului, România reafirmându-și deplina solidaritate cu aceste țări.

În același timp, partea română a reiterat solicitarea constantă adresată Iranului, în linie cu pozițiile partenerilor europeni, de a acționa responsabil în ceea ce privește programul său nuclear și cel de rachete balistice și de a se abține de la activități destabilizatoare în regiune, conchide MAE.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.

Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe valuri de atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak.

La finalul zilei respective, liderul de la Casa Albă a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.