Șeful OMS deplânge decalajul imens între fondurile necesare și fondurile alocate la nivel mondial pentru combaterea COVID-19

Președintele Consiliului European, Charles Michel, critică autoritățile din Belarus pentru violența manifestată împotriva protestarilor care au ieșit în stradă în urma alegerilor prezidențiale, care l-au desemenat pe Aleksandr Lukașenko pentru a șasea oară în funcția de șef al statului.

„Violența împotriva protestatarilor nu este răspunsul. Trebuie să se mențină libertatea de exprimare, libertatea de întrunire, drepturile fundamentale ale omului”, a scris oficialul european într-un mesaj pe contul de Twitter.

Violence against protesters is not the answer #Belarus

Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.

