Șeful Pentagonului a lăudat „sprijinul puternic” al Germaniei pentru forțele ucrainene și a convenit cu omologul său să colaboreze pentru securitatea Ucrainei

Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a avut o discuție telefonică cu secretarul de stat american, Antony Blinken despre ”avansarea cooperării strânse între SUA și UE în sprijinirea securității și suveranității Ucrainei”, este precizat într-un comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Dialogul a vizat și teme precum situația din Iran, Balcanii de Vest sau China.

”Coordonarea și unitatea transatlantică sunt mai puternice ca niciodată”, a precizat Borrell într-un mesaj publicat pe Twitter.

Call with @SecBlinken reaffirmed our joint resolve to continue providing meaningful support to Ukraine, including on the military side.

Also discussed Iran, Western Balkans & China

Transatlantic coordination & unity stronger than ever. We are committed to strengthen it further pic.twitter.com/T9qNhuCEWe

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 19, 2023