Șeful Pentagonului anunță că vaccinarea antigripală devine voluntară pentru membrii armatei SUA

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, se alătură viziunii secretarului american al sănătății, Robert F. Kennedy Jr., și anunță că vaccinul antigripal nu mai este obligatoriu pentru niciun membru al armatei SUA, în contextul în care consideră obligativitatea acestuia „excesiv de generală și irațională”.

„Ideea că vaccinul antigripal trebuie să fie obligatoriu pentru fiecare membru al armatei, oriunde, în orice circumstanță, în orice moment, este pur și simplu excesiv de generală și irațională”, a spus secretarul.

Acesta subliniază că vaccinul poate fi în continuare administrat de către cine îl consideră în interesul său: „Noua noastră politică este simplă: dacă tu, un soldat american însărcinat cu apărarea acestei națiuni, crezi că vaccinul antigripal este în interesul tău, atunci ești liber să ți-l faci; ar trebui să o faci. Dar nu te vom obliga.”

Secretarul a semnat un memorandum care conține orientări actualizate potrivit cărora, cu efect imediat, vaccinarea anuală împotriva gripei este voluntară pentru toți membrii serviciului militar din componenta activă și de rezervă, precum și pentru personalul civil al Departamentului Apărării.

Noua dispoziție vine în continuarea unor măsuri similare luate de departament în ceea ce privește vaccinul împotriva COVID-19.

Între 24 august 2021 și 10 ianuarie 2023, departamentul a obligat membrii serviciului militar să se vaccineze împotriva COVID-19. Peste 8.000 de membri ai serviciului militar au fost concediați în mod involuntar din armată pentru că au refuzat vaccinul. Hegseth a declarat că acest lucru nu se va mai întâmpla.