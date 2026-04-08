Șeful Pentagonului proclamă „victorie istorică” în Iran. Trump anunță discuții în curs cu Teheranul privind programul său nuclear și relaxarea sancțiunilor

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a susținut miercuri că ofensiva desfășurată de Statele Unite împotriva Iranului reprezintă o „victorie istorică”, afirmând că aceasta a slăbit semnificativ capacitățile militare ale Republicii Islamice pe termen lung, potrivit EFE, preluat de Agerpres.

„În mai puțin de 40 de zile, unul dintre comandamentele noastre combatante, Comandamentul Central, folosind mai puțin de 10% din puterea totală de luptă a SUA, a destructurat una dintre cele mai mari armate din lume”, a declarat Hegseth într-o conferință de presă organizată la o zi după anunțul unui armistițiu de două săptămâni.

La rândul său, Dan Caine, șeful Statului Major, a precizat că obiectivele militare ale SUA în Iran au fost atinse, dar a subliniat că armistițiul reprezintă doar o pauză temporară, forțele americane rămânând pregătite pentru o eventuală reluare a confruntărilor.

În paralel, președintele american Donald Trump a transmis că Washingtonul intenționează să colaboreze cu Teheranul inclusiv în privința programului nuclear și a relaxării sancțiunilor, după acceptarea armistițiului de două săptămâni.

„Statele Unite vor colabora strâns cu Iranul, despre care am constatat că a trecut printr-o schimbare de regim care se va dovedi extrem de productivă! Nu va mai avea loc niciun proces de îmbogățire a uraniului, iar Statele Unite, în colaborare cu Iranul, vor dezgropa și vor elimina tot praful nuclear îngropat la adâncime (cu ajutorul bombardierelor B-2). Zona se află și a fost sub o supraveghere satelitară extrem de riguroasă (Forța Spațială!). Nimic nu a fost atins de la data atacului. Discutăm și vom discuta cu Iranul despre relaxarea tarifelor și a sancțiunilor. Multe dintre cele 15 puncte au fost deja convenite”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Într-un al doilea mesaj publicat pe Truth Social, Trump a avertizat că „o țară care furnizează armament militar Iranului va fi taxată imediat, pentru toate bunurile vândute Statelor Unite ale Americii, cu 50%, cu efect imediat. Nu vor exista excluderi sau scutiri!”.

Liderul de la Casa Albă a anunțat marți seara un acord de încetare a focului, care prevede o pauză de două săptămâni în confruntările dintre SUA și Iran, în perspectiva negocierii unui aranjament mai amplu. Washingtonul consideră că și-a atins obiectivele militare și analizează o propunere în zece puncte venită din partea Teheranului, văzută ca bază pentru un posibil acord de pace.

Potrivit EFE, preluat de Agerpres, planul iranian include angajamentul de a nu dezvolta arme nucleare, ridicarea tuturor sancțiunilor și crearea unui mecanism financiar pentru compensarea daunelor suferite în urma conflictului. De asemenea, documentul prevede încetarea completă a ostilităților, retragerea forțelor americane din regiune și limitarea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz în perioada armistițiului.

În același timp, Teheranul solicită recunoașterea dreptului său de a îmbogăți uraniu, în paralel cu negocieri asupra nivelului permis, precum și deschiderea către acorduri de pace regionale și extinderea principiului de neagresiune. Propunerea vizează și integrarea tuturor angajamentelor într-un cadru juridic unic, validat la nivelul ONU și al organismelor internaționale relevante.

Negocierile sunt așteptate să continue la Islamabad, în timp ce Iranul a transmis că este dispus să-și oprească operațiunile dacă atacurile împotriva sa încetează, iar armistițiul ar putea permite avansarea către un acord final, după o perioadă de escaladare intensă a tensiunilor în regiune.