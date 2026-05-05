Șeful Pentagonului spune că armistițiul cu Iranul „nu s-a încheiat”, în ciuda atacurilor asupra navelor comerciale

Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a declarat marți că încetarea focului „nu s-a încheiat”, în ciuda atacurilor Iranului asupra navelor comerciale, relatează .

„Am spus că vom apăra și că vom apăra cu fermitate, și exact asta am făcut. Iranul știe acest lucru și, în ultimă instanță, președintele poate decide dacă o eventuală escaladare a situației ar constitui o încălcare a încetării focului”, a spus el.

Armistițiul fragil din Orientul Mijlociu a fost pus la grea încercare marți, după ce SUA și Iranul au făcut schimb de focuri în Golf pe fondul înfruntării pentru controlul asupra Strâmtorii Ormuz, scrie Agerpres.

Președintele american Donald Trump a lansat luni o nouă operațiune, denumită Proiectul Libertate, în încercarea de a prelua controlul asupra acestei căi navigabile esențiale pentru economia mondială de la Iran, care a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz după ce Statele Unite și Israelul au declanșat o ofensivă comună asupra Iranului la 28 februarie.

În comentariile sale, Hegseth a afirmat că Iranul nu controlează strâmtoarea.

„Proiectul Freedom are un caracter defensiv, restrâns ca arie de aplicare și o durată temporară, cu o singură misiune: protejarea navelor comerciale pașnice împotriva agresiunii iraniene. Forțele americane nu vor fi nevoite să intre în apele teritoriale sau în spațiul aerian ale Iranului. Nu este necesar. Nu căutăm conflictul”, a precizat Hegseth.