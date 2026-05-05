Șeful Pentagonului spune că armistițiul cu Iranul „nu s-a încheiat”, în ciuda atacurilor asupra navelor comerciale

Andreea Radu
© US Department of Defense

Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a declarat marți că încetarea focului „nu s-a încheiat”, în ciuda atacurilor Iranului asupra navelor comerciale, relatează The Guardian.

„Am spus că vom apăra și că vom apăra cu fermitate, și exact asta am făcut. Iranul știe acest lucru și, în ultimă instanță, președintele poate decide dacă o eventuală escaladare a situației ar constitui o încălcare a încetării focului”, a spus el.

Armistițiul fragil din Orientul Mijlociu a fost pus la grea încercare marți, după ce SUA și Iranul au făcut schimb de focuri în Golf pe fondul înfruntării pentru controlul asupra Strâmtorii Ormuz, scrie Agerpres.

Președintele american Donald Trump a lansat luni o nouă operațiune, denumită Proiectul Libertate, în încercarea de a prelua controlul asupra acestei căi navigabile esențiale pentru economia mondială de la Iran, care a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz după ce Statele Unite și Israelul au declanșat o ofensivă comună asupra Iranului la 28 februarie.

În comentariile sale, Hegseth a afirmat că Iranul nu controlează strâmtoarea.

„Proiectul Freedom are un caracter defensiv, restrâns ca arie de aplicare și o durată temporară, cu o singură misiune: protejarea navelor comerciale pașnice împotriva agresiunii iraniene. Forțele americane nu vor fi nevoite să intre în apele teritoriale sau în spațiul aerian ale Iranului. Nu este necesar. Nu căutăm conflictul”, a precizat Hegseth.

Cum titrează presa internațională căderea guvernului Bolojan: România ar putea fi aruncată din nou în incertitudine și turbulențe
Socialiștii Europeni își exprimă sprijinul pentru PSD și susțin „formarea rapidă a unui guvern pro-european", care „pune oamenii pe primul loc"
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

