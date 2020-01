Șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, l-a asigurat pe ministrul turc de externe, Mevlüt Çavușoğlu, de solidaritatea UE cu poporul turc în urma cutremurului din estul țării

Regatul Unit va marca ieșirea din Uniunea Europeană prin lansarea unei noi monede de 50 de pence, ea fiind inscripţionată cu mesajul ”Pace, prosperitate şi prietenie cu toate naţiunile” şi cu data Brexitului, 31 ianuarie 2020.

This coin marks the beginning of an exciting new chapter in British history. Let’s look forward with confidence & unleash the enormous potential of our great country. https://t.co/QNpEDHDutz pic.twitter.com/HZDVhEzSXK

— Sajid Javid (@sajidjavid) January 26, 2020