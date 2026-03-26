Șeful Senatului Mircea Abrudean și omologul turc au discutat despre consolidarea Parteneriatului Strategic România-Turcia, care împlinește 15 ani în 2026

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a întâlnit joi, la Parlament, cu președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia, Numan Kurtulmuş, reconfirmând relațiile solide dintre România și Turcia, cu parteneriatul strategic bilateral marcând anul acesta un deceniu și jumătate de la semnare.

“Întâlnirea noastră a reconfirmat ceea ce știm deja: relațiile dintre România și Turcia sunt solide, construite pe încredere, respect și un Parteneriat Strategic care împlinește anul acesta 15 ani. Într-un context regional și internațional complex, cooperarea noastră – inclusiv în cadrul și în zona Mării Negre – rămâne esențială”, a scris Abrudean, pe Facebook.

Abrudean și Kurtulmuş au discutat despre cum această colaborare poate fi dusă mai departe, de la economie și comerț, la energie, transporturi și apărare.

Turcia este cel mai important partener comercial al României din afara Uniunii Europene, cu schimburi comerciale de aproximativ 13 miliarde de euro în 2025. În același timp, aproape 20.000 de companii cu capital turcesc sunt active în România, ceea ce, în opinia lui Abrudean, arată potențialul real al acestei relații.

“Ne dorim să continuăm acest dialog activ și să dezvoltăm proiecte concrete, care să aducă beneficii reale cetățenilor din ambele țări”, a conchis președintele Senatului.