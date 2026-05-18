Șeful spionajului estonian: Putin are „puține opțiuni bune” în Ucraina. Nu este momentul să ezităm cu sancțiunile

Șeful serviciului de informații externe al Estoniei a declarat că președintele rus Vladimir Putin are „puține opțiuni bune” în războiul din Ucraina, în contextul în care armata rusă înaintează lent pe front, iar sancțiunile occidentale afectează tot mai puternic economia Rusiei, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Într-un interviu acordat agenției la Tallinn, șeful serviciului estonian de informații externe, Kaupo Rosin, a afirmat că Rusia pierde în prezent mai mulți soldați decât reușește să recruteze și că o mobilizare generală ar fi extrem de nepopulară și ar putea afecta stabilitatea internă.

„Toți acești factori la un loc creează o situație în care unele persoane din Rusia, inclusiv de la nivelurile superioare, înțeleg că există o mare problemă. Este greu de spus ce crede Putin despre asta, dar cred că toți acești factori încep să influențeze procesul său de decizie”, a declarat Rosin.

Potrivit oficialului estonian, sancțiunile impuse sectorului financiar rus „dor foarte, foarte tare”, în timp ce restricțiile asupra exporturilor de petrol reduc veniturile Moscovei.

„Cred că pentru ei este acum vorba despre alegeri foarte dificile. Este greu de anticipat ce vor decide în această situație”, a spus Rosin.

Reuters notează că trupele ruse au înregistrat în ultimele luni unele dintre cele mai lente ritmuri de avans din 2023 încoace, iar economia Rusiei, evaluată la aproximativ 3 trilioane de dolari, s-a contractat cu 0,3% în primul trimestru al anului.

În schimb, Kremlinul susține că măsurile guvernamentale de stimulare economică încep să producă efecte pozitive, iar Putin a afirmat în repetate rânduri că armata rusă va continua să lupte până la atingerea tuturor obiectivelor sale.

Estonia, stat membru NATO și al Uniunii Europene care are frontieră directă cu Rusia, se numără printre cei mai vocali susținători ai Ucrainei și cere constant intensificarea presiunii occidentale asupra Moscovei.

„Mesajul meu este să mergem mai departe cu sancțiunile. Nu este momentul pentru ezitare”, a afirmat Rosin.

Totuși, un alt șef al unui serviciu european de informații, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat pentru Reuters că, deși există semne tot mai clare de presiune asupra Rusiei, nu există indicii că Moscova și-ar modifica obiectivele strategice în război.

„Îmi este foarte greu să văd că Rusia ar renunța la obiectivul de a obține întreaga regiune Donbas (…) și, practic, Rusia nu se grăbește”, a spus oficialul.

Potrivit acestuia, nu există semne ale unui „mare progres” către pace, iar conducerea rusă nu pare slăbită în mod semnificativ pe plan intern.

Șeful serviciului estonian de informații a avertizat, totodată, că Rusia nu va renunța la obiectivul de a subordona Ucraina atât timp cât Putin rămâne la putere și că, după încheierea conflictului, Moscova va încerca să își extindă prezența militară de-a lungul frontierei cu NATO, urmărind „dominația militară de la Arctica până la Marea Neagră”.

„Ambițiile militare ale Rusiei sunt foarte, foarte mari”, a spus Rosin, adăugând că Moscova va continua probabil operațiunile de sabotaj în Occident, indiferent de riscurile pentru populația civilă.

Rusia a respins în mod repetat acuzațiile occidentale privind implicarea în acte de sabotaj și le consideră parte a unei campanii alarmiste occidentale.