Șeful Statului Major al Apărării, de Ziua Marinei: Marea Neagră este un spațiu în care realitățile de securitate se schimbă rapid

ROMÂNIASECURITATENATO
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a transmis, sâmbătă, de Ziua Marinei Române, un mesaj în care a subliniat importanța Forțelor Navale Române în contextul unui mediu de securitate tot mai complex și al evoluțiilor din Marea Neagră.

Acesta a arătat că incidentele recente provocate de drone evidențiază apropierea amenințărilor și necesitatea unei supravegheri permanente, a unei capacități rapide de reacție și a cooperării între toate categoriile de forțe.

„Marea Neagră este astăzi un spațiu în care realitățile de securitate se schimbă rapid. Incidentele cu drone din ultima perioadă ne reamintesc cât de aproape sunt amenințările și cât de importante sunt supravegherea permanentă, capacitatea de reacție și cooperarea dintre toate categoriile de forțe. În acest efort, oamenii Forțelor Navale Române au un rol esențial”, a transmis șeful Statului Major al Apărării.

 

În mesajul său, acesta a evidențiat și procesul de modernizare a Forțelor Navale, menționând intrarea în serviciu a corvetei „Contraamiral August Roman” – 261, care aduce noi capabilități pentru supraveghere, patrulare și luptă pe mare.

„Dar o navă, oricât de performantă, își capătă adevărata valoare prin echipajul ei. Tehnologia este importantă. Oamenii sunt vitali”, a punctat șeful Statului Major al Apărării.

Acesta le-a mulțumit marinarilor militari pentru devotamentul și profesionalismul cu care își îndeplinesc misiunile, inclusiv celor aflați departe de casă, precum și familiilor acestora pentru sprijin.

Totodată, șeful Statului Major al Apărării a subliniat că România are nevoie în continuare de Forțe Navale mai puternice și mai bine echipate, capabile să apere țara și spațiul maritim aflat în responsabilitatea sa.

„Într-o zi de sărbătoare, privim cu respect spre tradițiile Marinei Române, dar și cu responsabilitate spre ceea ce avem de făcut mai departe: Forțe Navale mai puternice, mai bine echipate și pregătite să apere România și spațiul maritim aflat în responsabilitatea noastră”, a transmis acesta.

În final, șeful Statului Major al Apărării a transmis urări marinarilor români și Forțelor Navale Române, încheindu-și mesajul cu tradiționala urare „vânt bun din pupa!”.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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