Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, urmărit penal de DNA pentru complicitate la uzurparea funcției

Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcția Națională Anticorupție (DNA) într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției, după ce ar fi intervenit pentru suplimentarea numărului de locuri finanțate de la buget la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis marți, procurorii militari din cadrul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari i-au adus la cunoștință generalului Gheorghiță Vlad calitatea de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției, în situația în care funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Anchetatorii susțin că, în luna iulie 2025, generalul Gheorghiță Vlad ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către Iulian Berdilă, locțiitor pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării pentru suplimentarea numărului de locuri bugetate la Facultatea de Educație Fizică și Sport.

Conform DNA, solicitarea ar fi fost formulată cu depășirea atribuțiilor legale, întrucât demersul respectiv ar fi intrat exclusiv în competența Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

„Înscrisul oficial emis în condițiile mai sus descrise ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate”, afirmă procurorii DNA.

Potrivit anchetatorilor, prin această modalitate ar fi fost afectate interesele legitime ale Ministerul Apărării Naționale, prin perturbarea relațiilor instituționale, și ar fi fost creat un folos necuvenit pentru cei 20 de candidați care au fost transferați de pe locurile cu taxă pe cele finanțate de la buget.

DNA mai arată că, după finalizarea studiilor universitare, trei dintre candidații beneficiari ai acestor locuri suplimentate urmează să fie încadrați ca ofițeri în cadrul Ministerului Apărării Naționale.