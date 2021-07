Șeful Statului Major al Apărării, primit la Pentagon de liderii militari ai SUA. Au fost discutate situația de securitate de la Marea Neagră și operaționalizarea sistemelor de armament achiziționate

Șeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, a fost primit vineri, la Pentagon, de preşedintele Comitetului Întrunit al Şefilor de State Majore din Armata Statelor Unite, generalul Mark A. Milley, alături de care a identificat modalități de intensificare a cooperării la nivel bilateral și în cadrul NATO.

La Pentagon, generalul Petrescu a purtat convorbiri oficiale cu preşedintele Comitetului Întrunit al Şefilor de State Majore din Armata Statelor Unite, generalul Mark A. Milley, cu șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul James C. McConville, cu șeful Forțelor Navale, amiralul Michael Gilday, și cu locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul David W. Allvin.

“Pe timpul discuțiilor purtate cu oficialii americani, am subliniat importanța evoluțiilor mediului de securitate în regiunea Mării Negre, am analizat eficiența activităților de descurajare întreprinse în cadrul NATO sau bilateral și am identificat modalități concrete de intensificare a cooperării, asigurarea interoperabilității și operaționalizarea cât mai rapidă a sistemelor de armament recent achiziționate“, a scris Petrescu, într-o postare pe Facebook.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, efectuează în perioada 12 – 18 iulie o vizită oficială în Statele Unite ale Americii.

În cadrul vizitei, Petrescu a reprezentat România la ceremonia de realizare a Capacității Operaționale Complete a Comandamentului Forțelor Întrunite de la Norfolk (JFC Norfolk), o nouă structură de comandă creată în urma deciziilor summitului Alianței Nord-Atlantice din 2018 pentru a proteja liniile de comunicații strategice ale Atlanticului de Nord.

Vizita șefului Statului Major al Apărării se încadrează în acțiunile de consolidare a cooperării cu Statele Unite în domeniul apărării.

Relațiile solide și dinamice de colaborare dintre militarii români și americani reprezintă o componentă vitală a Parteneriatului Strategic, care urmărește consolidarea securității României şi promovarea țării noastre ca vector de stabilitate în Europa de Sud-Est.

Vizita șefului Statului Major al Apărării în SUA reprezintă prima deplasare de acest tip la Washington după instalarea noii administrații a Statelor Unite. Ea survine după ce România a primit, din partea Statelor Unite ale Americii, statutul “Dependable Undertaking” (DU).

Obținerea acestui statut va permite, de acum înainte, încheierea contractelor de achiziții de echipamente militare fără a mai fi nevoie de vreun avans, derularea programelor guvern la guvern de tip LOA (Letters of Offer and Acceptance) fiind posibilă prin programarea trimestrială a plăților pe întreaga perioadă de derulare a acestora.

Amintim că SUA și România au semnat în octombrie 2020, la Washington, “Foaia de parcurs dedicată cooperării la nivelul apărării 2020-2030”, document care avansează prioritățile strategice privind consolidarea cooperării la Marea Neagră, rotația continuă a forțelor SUA în Romania, întărirea eforturilor în domeniul securității cibernetice, rezilienței, respectiv asistența SUA pentru îndeplinirea țintelor de capabilități aliate și modernizarea forțelor armate.