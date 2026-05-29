Șeful Statului Major Apărării, consultări cu comandantul suprem al forțelor NATO și cu comandantul forțelor terestre ale SUA în Europa: Trebuie accelerată dezvoltarea capabilităților de apărare în Marea Neagră

Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, a avut vineri consultări la nivel înalt cu comandanții NATO după incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, subliniind că Alianța analizează măsuri suplimentare pentru întărirea capacităților de supraveghere și reacție pe Flancul Estic.

„În această dimineață am discutat cu comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, iar ieri am avut o discuție și cu comandantul Forțelor Terestre Aliate, generalul Christopher T. Donahue. De asemenea, am transmis un mesaj către toți șefii apărării din statele NATO. Am analizat împreună situația generată de atacurile desfășurate în proximitatea frontierelor României și măsurile necesare pentru consolidarea capacității de supraveghere, avertizare și reacție pe Flancul Estic al Alianței”, a transmis generalul Gheorghiță Vlad într-un mesaj publicat pe Facebook.

Oficialul român a precizat că, în cadrul reuniunilor Comitetului Militar al NATO de la Bruxelles, a atras în mod repetat atenția asupra necesității accelerării dezvoltării capabilităților de apărare și a menținerii regiunii Mării Negre printre prioritățile strategice ale Alianței.

„Evenimentele din această noapte arată încă o dată cât de important este acest lucru”, a afirmat șeful Statului Major al Apărării.

Generalul Gheorghiță Vlad a transmis și un mesaj de calm către populație, subliniind că România nu este ținta unui atac direct, însă efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei pot genera incidente în apropierea frontierelor NATO.

La rândul său, Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) a confirmat că au avut loc consultări între conducerea militară NATO și partea română după atacul desfășurat în apropierea graniței româno-ucrainene.

Potrivit unui mesaj transmis de purtătorul de cuvânt al Supreme Headquarters Allied Powers Europe, colonelul Martin L. O’Donnell, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa a discutat telefonic cu șeful apărării din România după „un atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene în apropierea graniței dintre Ucraina și România, în urma căruia un bloc de apartamente din România a fost lovit de o dronă”.

Cei doi lideri militari au analizat incidentul, inclusiv intervenția a două aeronave F-16 românești ridicate de la sol în cadrul misiunii NATO Eastern Sentry.

„Au analizat aceste măsuri și alte acțiuni dintre NATO și România pentru întărirea apărării colective. De asemenea, au convenit să mențină un contact foarte strâns pe măsură ce investigația asupra incidentului continuă și sunt analizate posibile măsuri defensive suplimentare”, a transmis colonelul Martin L. O’Donnell.

Discuțiile pe linie militară între șeful Statului Major al Apărării și generalii americani au dublat dialogul politic între președintele Nicușor Dan și ministrul apărării Radu Miruță, pe de o parte, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, pe de altă parte. Dan și Miruță au avut convorbiri telefonice separate cu Rutte, România solicitând din nou întărirea apărării flancului estic și capabilități anti-dronă din partea aliaților până la livrarea capabilităților contractate de țara noastră.

Președintele Nicușor Dan a convocat vineri de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după incidentul de la Galați, iar la finalul ședinței a anunțat că autoritățile române au decis declararea drept persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Rusiei.

Președintele a criticat și reacțiile unor politicieni și lideri de opinie din România care, în opinia sa, încearcă să minimalizeze responsabilitatea Rusiei. El a mulțumit partenerilor occidentali pentru sprijinul acordat României după incident.

În ceea ce privește măsurile de apărare, șeful statului a precizat că România accelerează achiziția de sisteme antiaeriene și dezvoltarea capacităților antidronă, inclusiv în cooperare cu Ucraina, Statele Unite și Marea Britanie. Totodată, președintele a afirmat că România beneficiază deja de sprijin aliat pentru întărirea apărării aeriene.

Mai multe state aliate – Franța, Estonia, Letonia, Lituania, Belgia, Germania, Cehia, Finlanda, Ungaria, Marea Britanie, Polonia, Slovacia, Canada – , înalți oficiali precum secretarul general al NATO, președinții Comisiei Europene, Consiliului European și Parlamentului European și șefa diplomației europene, și marile familii politice pro-europene – PPE, PES și ALDE – au condamnat acțiunile iresponsabile ale Rusiei. Un mesaj de solidaritate a fost exprimat și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. De asemenea, Statele Unite au reafirmat, prin ambasadorul la NATO, că „vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, calificând incidentul cauzat de drona rusească drept o „încălcare iresponsabilă” a teritoriului României. Totodată, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să ofere sprijin României.