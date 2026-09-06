Seism politic în Germania: AfD câștigă detașat alegerile din Saxonia-Anhalt. Pentru prima dată, un partid de extremă-dreapta ar putea conduce un land german

Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat detașat alegerile de duminică din landul estic Saxonia-Anhalt, obținând cel puțin 44% din voturi, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne. Rezultatul apropie AfD de majoritatea absolută, pe care ar putea-o obține după redistribuirea voturilor acordate partidelor care nu ating pragul electoral de 5%, relatează agențiile AFP și EFE, potrivit Agerpres.

Ar fi pentru prima dată când un partid de extremă-dreapta ajunge să conducă un guvern regional în Germania. AfD „a scris istorie” prin această victorie răsunătoare, a declarat liderul formațiunii din Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, pentru postul public de televiziune ARD, după anunțarea rezultatelor sondajelor exit-poll.

„Avem nevoie de o schimbare politică fundamentală în această țară, de o politică care să se ocupe în sfârșit din nou de propriile noastre interese, de propria noastră țară”, a adăugat el.

Obținerea majorității absolute de către AfD în Saxonia-Anhalt depinde acum de rezultatele Partidului Social-Democrat (SPD), ale Verzilor și ale partidului Die Linke, mai exact de măsura în care aceste formațiuni vor reuși să treacă pragul electoral de 5%. Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul cancelarului federal Friedrich Merz, ar fi obținut peste 18% din voturi, conform sondajelor exit-poll.

Alternativa pentru Germania (AfD) este un partid de orientare conservatoare, eurosceptică și anti-migrație, clasificat de serviciul german de informații interne, Oficiul pentru Protecția Constituției, drept formațiune suspectată de extremism. Autoritățile au obținut, de asemenea, decizii judiciare care le oferă baza legală pentru monitorizarea comunicațiilor partidului și supravegherea acestuia inclusiv prin agenți sub acoperire.