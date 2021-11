“Semaforul funcționează”: Viitorul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, a prezentat programul coaliției care pune capăt epocii Angelei Merkel

Andersson, ministrul de finanţe în cabinetul premierului demisionar Stefan Lofven, a fost votată de 117 deputaţi, în timp ce 57 s-au abţinut, iar alţi 174 au votat împotrivă – dar în Suedia guvernul “trece” dacă nu votează împotriva sa o majoritate absolută de 175 de legislatori.

Economistă şi fostă înotătoare de performanţă în vârstă de 54 de ani, Magdalena Andersson a fost mandatată pe 11 noiembrie de Andreas Norlen, preşedintele Riksdag, parlamentul unicameral suedez, cu misiunea de a forma guvernul, iar marţi seara a reuşit in extremis să ajungă la un acord şi cu Partidul de Stânga, ultimul de al cărui sprijin mai avea nevoie pentru a putea prelua puterea.

Deşi susţine ferm egalitatea între sexe, Suedia, spre deosebire de celelalte ţări nordice, nu a mai avut până acum o femeie ca prim-ministru. În prezent, premierii tuturor țărilor nordicelor din Uniunea Europeana sunt femei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o pe Magdalena Andersson, printr-un mesaj pe Twitter.

„Felicitări Magdalena Andersson! Suedia este un precursor în ceea ce privește activitatea și inovarea în domeniul climei. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a face Europa mai ecologică și mai digitala”, a scris aceasta.

Reacții au venit și din partea președintelui Consiliului European, Charles Michel. „ Felicitări! Vă urez un călduros bun venit la reuniunea Consiliului European din decembrie. Îi mulțumesc lui Stefan Löfven pentru valoroasa cooperare și pentru prietenie”, a scris el, pe Twitter.

Grattis #AnderssonMagda

A very warm welcome to you at our meeting of the European Council in December. #EUCO

Thank you to @SwedishPM Stefan Löfven for your valuable cooperation and friendship.

— Charles Michel (@eucopresident) November 24, 2021