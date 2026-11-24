Corespondență din Strasbourg

Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, a avertizat că România, alături de Finlanda, riscă să nu respecte în 2027 traiectoria corectivă a cheltuielilor nete stabilită de Consiliul UE. Potrivit documentelor publicate marți de Executivul European în cadrul Pachetului de toamnă al Semestrului European 2027, Comisia Europeană nu va avansa, pentru moment, procedura de deficit excesiv în cazul României. Situația fiscală a României va fi reevaluată în primăvara anului viitor, când vor fi disponibile datele privind execuția bugetară pentru 2026. Într-o conferință de presă susținută în cadrul sesiunii plenare la Strasbourg, Valdis Dombrovskis a atras atenția asupra deteriorării situației finanțelor publice la nivelul Uniunii Europene, subliniind necesitatea unor politici fiscale prudente, în contextul creșterii deficitelor bugetare, a datoriei publice și a costurilor de finanțare. „În ansamblu, finanțele noastre publice nu evoluează în direcția corectă. Am ajuns într-un moment critic. Statele membre trebuie să urmeze politici fiscale prudente. Trei tendințe fac ca acest lucru să fie urgent. În primul rând, deficitele sunt în creștere. (…) În al doilea rând, datoria publică este în creștere. (…) În cele din urmă, costurile serviciului datoriei sunt tot mai ridicate”, a declarat Valdis Dombrovskis. În ceea ce privește România, comisarul european a avertizat că țara noastră, alături de Finlanda, riscă să nu respecte în 2027 traiectoria corectivă a cheltuielilor nete stabilită de Consiliul UE: „Statele membre care riscă să nu respecte cerințele trebuie să ia măsurile necesare în cadrul bugetelor lor pentru 2027. Comisia își va actualiza evaluarea în primăvara anului 2027”, a mai transmis oficialul european.

Totodată, Comisia Europeană estimează că economia României va ieși dintr-o recesiune ușoară în 2027, înregistrând o creștere de 1,8%, după o contracție de 0,3% în 2026. România va face însă obiectul unei noi analize aprofundate privind dezechilibrele macroeconomice excesive.

Deficitul bugetar al României va rămâne ridicat

Potrivit celor mai recente prognoze economice ale Comisiei Europene, publicate la 17 noiembrie, deficitul bugetar al României este estimat să scadă la 6% din PIB în 2026, de la 7,8% din PIB în 2025, urmând să se reducă la 5,8% din PIB în 2027 și la 5,6% din PIB în 2028.

Cheltuielile curente ca pondere în PIB ar urma să scadă cu aproximativ 1 punct procentual din PIB în acest an, în principal ca urmare a înghețării nominale a pensiilor și a salariilor din sectorul public. În ceea ce privește veniturile, implementarea majorărilor de taxe adoptate în 2024 și 2025 – TVA, impozitarea proprietății și contribuția la sănătate – ar urma să majoreze veniturile cu 1,2 puncte procentuale din PIB.

În 2027, deficitul este estimat să scadă la 5,8% din PIB, pe fondul menținerii controlului asupra cheltuielilor curente și al reducerii cheltuielilor publice de capital după încheierea MRR, în special a sprijinului acordat sub formă de granturi.

Cheltuielile pentru apărare ar urma să crească pe parcursul perioadei de prognoză, de la 1,7% din PIB în 2025 la 2,2% din PIB în 2028, fiind susținute de împrumuturile acordate prin programul Acțiunea pentru Securitatea Europei (SAFE).

Datoria publică este estimată să crească de la aproximativ 59% din PIB în 2025 la circa 64% din PIB în 2028, în principal din cauza deficitelor primare ridicate ale administrației publice și a plăților de dobânzi.