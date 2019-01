Senatoarea Elizabeth Warren, prima personalitate democrată care își anunță intenția de a-l confrunta pe Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2020

Senatoarea Elizabeth Warren, o critică înverşunată a preşedintelui Donald Trump, a făcut luni primul pas în direcţia unei candidaturi la alegerile prezidenţiale din SUA din 2020, devenind prima personalitate democrată care îşi oficializează ambiţiile, relatează AFP, Reuters şi dpa, scrie Agerpres.

Elizabeth Warren a anunțat primul pas al candidaturii printr-un mesaj pe Twitter:

Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: https://t.co/BNl2I1m8OX pic.twitter.com/uXXtp94EvY

— Elizabeth Warren (@ewarren) December 31, 2018