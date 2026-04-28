Senatoarea Nicoleta Pauliuc anunță un „pas important” pentru cele 15 proiecte SAFE: Comisiile de apărare reunite au acordat aprobarea prealabilă pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor 



Senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, anunță „un pas important în implementarea Planului național de investiții SAFE”.

„Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au acordat aprobarea prealabilă pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor aferente celor 15 proiecte propuse de Ministerul Apărării Naționale pentru finanțare prin Instrumentul <<Acțiunea pentru securitatea Europei>> (SAFE)”, a dezvăluit senatoarea Nicoleta Pauliuc.

Potrivit acesteia, „solicitarea Ministerului Apărării Naționale îndeplinea condițiile legale prevăzute pentru pronunțarea Parlamentului, iar oportunitatea proiectelor și încadrarea acestora în criteriile aplicabile au fost argumentate în mod detaliat de reprezentanții ministerului în cadrul ședinței comune.”

Membrii comisiilor reunite au adresat invitaților întrebări privind cerințele operaționale, cerințele de cooperare, termenele de livrare, prețurile estimate, procedurile de atribuire și operatorii economici vizați, primind clarificări cu privire la fiecare dintre aceste dimensiuni.

„Pentru România, situată pe flancul estic al NATO, la frontiera directă cu un teatru de conflict activ, SAFE are o valoare strategică deosebită: oferă acces la finanțare europeană în condiții avantajoase pentru accelerarea înzestrării Armatei, condiționează contractele de cerințe ferme privind cooperarea industrială – cu beneficii directe pentru industria națională de apărare – și susține interoperabilitatea cu aliații prin achiziții comune și standardizarea capabilităților”, a mai evidențiat Nicoleta Pauliuc.

Aprobarea acordată astăzi, în baza art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, permite MApN să inițieze procedurile de atribuire pentru cele 15 contracte.

Negocierile efective cu ofertanții, definitivarea cerințelor de cooperare industrială, semnarea contractelor și execuția acestora urmează să se desfășoare în lunile și anii următori, conform calendarului SAFE.

„Aprobarea acordată astăzi confirmă angajamentul ferm al Parlamentului României pentru susținerea efortului de modernizare a capabilităților militare ale țării”, a conchis președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat.

Autoritățile române au primit deja contractul-cadru de finanțare prin programul SAFE din partea Comisiei Europene, în valoare de aproximativ 16,6 miliarde de euro, ceea ce marchează trecerea în faza de implementare. După finalizarea procedurilor interne și semnarea acordului, România va putea accesa un avans de circa 15% din fonduri pentru lansarea investițiilor.

Finanțarea vizează modernizarea înzestrării Armatei, dezvoltarea infrastructurii critice și consolidarea securității, dar și sprijinirea industriei naționale de apărare, prin proiecte care includ sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, vehicule blindate, nave de patrulare și infrastructură de transport cu utilizare duală.

Bucureștiul a dat publicității lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate cu 16,6 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE la finalul lunii ianuarie, acestea vizând achiziția și producția de vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, nave de patrulare, elicoptere, infrastructură de transport cu dublă utilizare și consolidarea capacităților MAI și de protecție civilă, fiind structurate pe ministere și domenii-cheie.