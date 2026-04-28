Senatoarea Victoria Stoiciu demisionează din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului

Senatoarea Victoria Stoiciu și-a anunțat demisia din Partidul Social Democrat, invocând o ruptură profundă între propriile convingeri și direcția actuală a formațiunii, după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură depusă de partid.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total”, a transmis aceasta, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Stoiciu își motivează plecarea prin ceea ce consideră a fi o abatere de la principiile democratice fundamentale, avertizând asupra riscului de legitimare a forțelor extremiste în spațiul politic.

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului”, a subliniat senatoarea.

Ea a făcut referire și la lecțiile istoriei, evocând ascensiunea fascismului în perioada interbelică, pe care o atribuie unor compromisuri repetate făcute de forțele democratice.

„Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment”, a arătat Stoiciu, invocând exemplul social-democraților germani care mențin „cu sfințenie” un cordon sanitar față de extremiști.

Senatoarea afirmă că nu poate susține o astfel de direcție politică și trasează o linie clară de delimitare.

„Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului. Este o linie roșie peste care nu se poate trece”, a precizat aceasta.

Victoria Stoiciu a mulțumit colegilor din PSD pentru colaborarea anterioară, dar a subliniat că nu poate rămâne într-un proiect politic care, în opinia sa, compromite valorile democratice.

„Nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă”, a transmis senatoarea, anunțând că își va continua activitatea ca senator independent.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan ar putea fi depusă chiar astăzi în Parlament, după ce Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au anunțat inițierea demersului cu doar o zi în urmă. Moțiunea ar urma să fie depusă după ora 12.00. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, au fost strânse mai mult de 233 de semnături de la PSD, AUR, PACE Întâi România, S.O.S. România, POT, neafiliați în sprijinul moțiunii.