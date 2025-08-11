Senatorul SUA Lindsey Graham explică implicațiile întâlnirii Trump-Putin pentru Asia-Pacific: China urmărește cu atenție. Dacă se încheie într-un mod ce dă impresia că Putin a fost răsplătit, Taiwanul este pierdut

China urmărește cu atenție eforturile președintelui american Donald Trump de a identifica o soluție diplomatică la războiul declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei, a declarat senatorul republican american Lindsey Graham într-un interviu acordat jurnalistei NBC, Kristen Welker, informează Politico Europe.

„Dacă se încheie într-un mod care pare că Putin a fost răsplătit excesiv, Taiwanul va dispărea”, a explicat Graham mizele întâlnirii de vineri, din Alaska, dintre liderul SUA, Donald Trump, și cel rus Vladimir Putin, în emisiunea „Meet the Press”.

La mai bine de șase luni de când a preluat cel de-al doilea mandat de președinte al SUA, câștigat cu o campanie în care a promis, printre altele, că va pune capăt războiului din Ucraina în primele 24 de ore de la învestire, Donald Trump se va întâlni vineri, în Alaska, cu Vladimir Putin, aceasta fiind prima vizită a președintelui rus în Statele Unite din ultimul deceniu.

Întrevederea dintre cei doi vine după ce Putin i-a prezentat săptămâna trecută trimisului special Steve Witkoff o ofertă de încetare a focului în Ucraina, iar Trump a sugerat vineri că aceasta presupune un schimb de teritorii „în beneficiul ambelor” părți în cadrul negocierilor de pace.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins categoric ideea ca țara sa să cedeze teritorii în cadrul discuțiilor pentru a pune capăt luptelor.

Graham, sponsorul unui proiect de lege care prevede sancțiuni ce lovesc mașinăria de război a Moscovei, a subliniat că alte elemente ale negocierilor de pace vor determina dacă un acord are sens pentru Ucraina și partenerii săi.

„Cum ar arăta o înțelegere bună? Să ne asigurăm că 2022 nu se va repeta”, i-a spus el lui Welker, referindu-se la începutul războiului actual. „Sub mandatul lui Biden și al lui Obama, Rusia a invadat. Obiectivul meu, și cred că și al președintelui Trump, este să punem capăt acestei situații pentru totdeauna. Cum ar arăta asta? Vor fi unele schimburi de teritorii, dar numai după ce Ucraina va primi garanții de securitate pentru a împiedica Rusia să facă din nou acest lucru”, a explicat senatorul republican al SUA.

China, un important cumpărător de petrol rusesc, se află în atenția președintelui american, a continuat Graham, la doar câteva zile după ce Casa Albă a anunțat că tarifele aplicate Indiei vor fi majorate la 50% pentru consumul propriu de petrol din Rusia.

„Sunt aici pentru a vă spune că președintele Trump va pune capăt acestui război într-un mod care să prevină o a treia invazie și să nu încurajeze China să cucerească Taiwanul”, a declarat Graham. „Nu vrem să-l umilim pe Putin, vrem să ajungem la un acord care să garanteze că nu va exista o a treia invazie”, a conchis Lindsey Graham.

Întâlnirea de vineri, din Alaska, dintre Trump și Putin este privită cu îngrijorare de către europeni, nemulțumiți că au fost lăsat în afara discuțiilor, fapt pentru care vor pregăti o poziție comună.

În acest context, mai mulți lideri, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron și premierii polonez și britanic Donald Tusk și Keir Starmer, precum și liderii țărilor nordice și baltice, au emis declarații de sprijinire a Ucrainei în care reliefează importanța dreptului internațional și a documentelor internaționale care consfințesc principii fundamentale în relaționarea între state precum respectarea suveranității și a integrității teritoriale sau neamestec în afacerile interne.

De cealaltă parte, secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a arătat optimist cu privire la întrevederea de vineri.

Încercând să tempereze îngrijorările Kievului și ale partenerilor europeni, vicepreședintele american J.D. Vance a subliniat că orice acord Rusia-Ucraina va lăsa ambele părți „nemulțumite”, reluând mesajul potrivit căruia Statele Unite pot sprijini Ucraina doar prin achiziții de armament efectuate de europeni.