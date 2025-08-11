SUA
Senatorul SUA Lindsey Graham explică implicațiile întâlnirii Trump-Putin pentru Asia-Pacific: China urmărește cu atenție. Dacă se încheie într-un mod ce dă impresia că Putin a fost răsplătit, Taiwanul este pierdut
China urmărește cu atenție eforturile președintelui american Donald Trump de a identifica o soluție diplomatică la războiul declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei, a declarat senatorul republican american Lindsey Graham într-un interviu acordat jurnalistei NBC, Kristen Welker, informează Politico Europe.
„Dacă se încheie într-un mod care pare că Putin a fost răsplătit excesiv, Taiwanul va dispărea”, a explicat Graham mizele întâlnirii de vineri, din Alaska, dintre liderul SUA, Donald Trump, și cel rus Vladimir Putin, în emisiunea „Meet the Press”.
La mai bine de șase luni de când a preluat cel de-al doilea mandat de președinte al SUA, câștigat cu o campanie în care a promis, printre altele, că va pune capăt războiului din Ucraina în primele 24 de ore de la învestire, Donald Trump se va întâlni vineri, în Alaska, cu Vladimir Putin, aceasta fiind prima vizită a președintelui rus în Statele Unite din ultimul deceniu.
Întrevederea dintre cei doi vine după ce Putin i-a prezentat săptămâna trecută trimisului special Steve Witkoff o ofertă de încetare a focului în Ucraina, iar Trump a sugerat vineri că aceasta presupune un schimb de teritorii „în beneficiul ambelor” părți în cadrul negocierilor de pace.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins categoric ideea ca țara sa să cedeze teritorii în cadrul discuțiilor pentru a pune capăt luptelor.
Graham, sponsorul unui proiect de lege care prevede sancțiuni ce lovesc mașinăria de război a Moscovei, a subliniat că alte elemente ale negocierilor de pace vor determina dacă un acord are sens pentru Ucraina și partenerii săi.
„Cum ar arăta o înțelegere bună? Să ne asigurăm că 2022 nu se va repeta”, i-a spus el lui Welker, referindu-se la începutul războiului actual. „Sub mandatul lui Biden și al lui Obama, Rusia a invadat. Obiectivul meu, și cred că și al președintelui Trump, este să punem capăt acestei situații pentru totdeauna. Cum ar arăta asta? Vor fi unele schimburi de teritorii, dar numai după ce Ucraina va primi garanții de securitate pentru a împiedica Rusia să facă din nou acest lucru”, a explicat senatorul republican al SUA.
China, un important cumpărător de petrol rusesc, se află în atenția președintelui american, a continuat Graham, la doar câteva zile după ce Casa Albă a anunțat că tarifele aplicate Indiei vor fi majorate la 50% pentru consumul propriu de petrol din Rusia.
„Sunt aici pentru a vă spune că președintele Trump va pune capăt acestui război într-un mod care să prevină o a treia invazie și să nu încurajeze China să cucerească Taiwanul”, a declarat Graham. „Nu vrem să-l umilim pe Putin, vrem să ajungem la un acord care să garanteze că nu va exista o a treia invazie”, a conchis Lindsey Graham.
Întâlnirea de vineri, din Alaska, dintre Trump și Putin este privită cu îngrijorare de către europeni, nemulțumiți că au fost lăsat în afara discuțiilor, fapt pentru care vor pregăti o poziție comună.
În acest context, mai mulți lideri, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron și premierii polonez și britanic Donald Tusk și Keir Starmer, precum și liderii țărilor nordice și baltice, au emis declarații de sprijinire a Ucrainei în care reliefează importanța dreptului internațional și a documentelor internaționale care consfințesc principii fundamentale în relaționarea între state precum respectarea suveranității și a integrității teritoriale sau neamestec în afacerile interne.
De cealaltă parte, secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a arătat optimist cu privire la întrevederea de vineri.
Încercând să tempereze îngrijorările Kievului și ale partenerilor europeni, vicepreședintele american J.D. Vance a subliniat că orice acord Rusia-Ucraina va lăsa ambele părți „nemulțumite”, reluând mesajul potrivit căruia Statele Unite pot sprijini Ucraina doar prin achiziții de armament efectuate de europeni.
Vicepreședintele american J.D. Vance anunță intenția SUA de a „programa” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski, în contextul presiunilor exercitate de europeni ca Ucraina să fie implicată
Vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că Statele Unite lucrează pentru a „programa” o întâlnire între președintele Donald Trump și omologii rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, într-o declarație care pare că răspunde presiunilor exercitate de europeni pentru o prezență a lui Zelenski la discuțiile de vineri, din Alaska, în baza principiului „nimic despre Ucraina fără Ucraina” anunță AFP, citat de Agerpres.
„Unul dintre blocajele cele mai importante este că Vladimir Putin a spus că nu se va așeza niciodată la discuții cu (Volodimir) Zelenski, liderul ucrainean, și președintele Trump a reușit să schimbe asta”, a afirmat Vance într-un interviu acordat postului de televiziune american Fox News, difuzat duminică.
Totuși, a adăugat el, administrația americană lucrează la „programarea acestor trei lideri să se poată așeza și să discute despre încetarea acestui conflict” din Ucraina.
Potrivit premierului Donald Tusk, Statele Unite s-au angajat să se consulte cu europenii înainte de întâlnirea care va avea loc pe 15 august, conform The Guardian.
Citiți și: Ucraina trebuie să fie implicată în negocierile de pace, spune Donald Tusk, avertizând că Rusia nu trebuie lăsată să conteste granițele „fără consecințe”
Acesta a subliniat că importanța menținerii integrității Ucrainei „nu este doar o chestiune de solidaritate, ci și de securitate proprie”.
Miniștrii de externe din Uniunea Europeană se întâlnesc luni în regim de videoconferință pentru a discuta despre apropiata întrevedere, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, exprimându-și deja nemulțumirea față de marginalizarea Uniunii Europene în discuțiilor ruso-americane.
Intensificarea reacțiilor cu nuanță de îngrijorare, avertisment și frustrare are loc în contextul în care președintele american Donald Trump a sugerat că un posibil acord ar putea presupune o cedare de teritorii.
Ucraina trebuie să fie implicată în negocierile de pace, spune Donald Tusk, avertizând că Rusia nu trebuie lăsată să conteste granițele „fără consecințe”
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că Ucraina trebuie să fie implicată în discuțiile privind pacea, avertizând totodată asupra pericolului de a permite Rusiei să conteste frontierele „fără consecințe”, informează The Guardian.
Tusk a făcut aceste declarații în fața presei poloneze, după consultările dintre liderii europeni desfășurate în acest weekend, afirmând că aceștia „rămân uniți în abordarea lor”.
El a declarat că „pentru Polonia și partenerii noștri europeni este esențial să fie clar că frontierele nu pot fi schimbate prin forță” și a avertizat că Rusia nu trebuie lăsată să profite de pe urma invaziei în Ucraina.
„Occidentul, inclusiv țările europene, nu va accepta cererile Rusiei care se reduc pur și simplu la acapararea teritoriului ucrainean”, a spus Tusk.
El a avertizat că Moscova nu trebuie să își aibă impresia că poate contesta frontierele altor state „fără consecințe”.
Invocând istoria Poloniei, Tusk a reiterat principiul „nimic despre Ucraina fără Ucraina”. „Istoria ne-a învățat – iar Polonia a fost adesea victima acestui lucru – că atunci când marile puteri au decis soarta altor țări fără participarea acestora la negocieri, consecințele au fost grave”, a subliniat premierul polonez.
De asemenea, premierul polonez a declarat că Statele Unite s-au angajat să se consulte cu partenerii europeni înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin, programată pentru vineri.
Acesta a subliniat că menținerea integrității teritoriale a Ucrainei „nu este doar o chestiune de solidaritate cu vecinul nostru, ci și una ce ține de propria noastră securitate”.
Tusk a afirmat că are „multe temeri și multe speranțe” legate de întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, remarcând „tactica … uneori imprevizibilă” a lui Trump în privința diverselor acțiuni și decizii.
Sâmbătă seara, liderii Franței, Italiei, Germaniei, Poloniei, Regatului Unit, Finlandei și ai instituțiilor europene au emis o declarație comună privind pacea în Ucraina, subliniind că doar o combinație între diplomație activă, sprijin pentru Ucraina și presiune asupra Rusiei poate duce la încheierea războiului, iar orice soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.
Totodată, Zelenski a avertizat asupra intențiilor ascunse ale Rusiei, subliniind că „singurul lucru pe care îl caută este o modalitate de a distruge Ucraina”.
Înaintea întâlnirii Trump-Putin în Alaska, Vance afirmă că orice acord Rusia-Ucraina va lăsa ambele părți „nemulțumite” și că europenii, nu SUA, pot finanța în continuare armamentul pentru Ucraina
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să mulțumească vreuna dintre părți și că orice acord de pace va lăsa, probabil, atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, el precizând că Statele Unite urmăresc o înțelegere pe care ambele țări să o poată accepta.
„Nu va face pe nimeni extrem de fericit. Atât rușii, cât și ucrainenii, probabil, la final, vor fi nemulțumiți de ea”, a spus el la emisiunea „Sunday Morning Futures” a postului Fox News, relatează Reuters.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.
Trump a afirmat că Rusia și Ucraina erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.
În interviul pentru Fox News, înregistrat vineri, Vance a spus că Statele Unite lucrează pentru a programa discuții între Putin, Zelenski și Trump, dar nu crede că ar fi productiv ca Putin să se întâlnească cu Zelenski înainte de a discuta cu Trump.
„Suntem într-un punct în care încercăm, sincer, să ne dăm seama de programări și lucruri de acest fel, privind momentul în care cei trei lideri s-ar putea așeza la aceeași masă pentru a discuta încheierea acestui conflict”, a spus el.
Un oficial de la Casa Albă a declarat sâmbătă seara că Trump este deschis la un summit cu ambii lideri, însă, deocamdată, Casa Albă pregătește întâlnirea bilaterală solicitată de Putin.
În același interviu, Vance a declarat că președintele Trump intenționează să retragă sprijinul financiar al SUA pentru susținerea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar aliații europeni sunt bineveniți să cumpere din SUA arme pentru Ucraina.
“Cred că președintele, și cu certitudine că America, noi am terminat cu finanțarea afacerii de război Ucraina. Vrem să încheiem acest lucru printr-o soluționare pașnică. Vrem să oprim vărsarea de sânge”, a spus JD Vance.
“Dar dacă europenii doresc să se implice mai mult și să cumpere arme americane, suntem de acord cu asta, însă noi nu vom mai finanța” ajutorul militar pentru Ucraina, a adăugat vicepreședintele, care a reafirmat poziția președintelui Trump, conform căruia europenii sunt responsabili pentru războiul care se desfășoară pe continentul lor.
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au subliniat și principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin. Declarația a fost semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb,
