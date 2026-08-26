Senatul a adoptat legea ANI, jalon important pentru îndeplinirea angajamentelor României din PNRR

Senatul a adoptat miercuri legea privind Agenția Națională de Integritate (ANI), cu 106 voturi „pentru” și 19 „împotrivă”, adoptarea actului normativ reprezentând un jalon important pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Adoptarea legii are loc în contextul în care România trebuie să îndeplinească până la sfârșitul lunii august o serie de jaloane asumate prin PNRR, de realizarea acestora fiind legată accesarea fondurilor europene.

„În acest moment, interesul țării de a îndeplini jaloanele până la sfârșitul acestei luni, inclusiv legea ANI și cea a salarizării, este superior oricărei alte discuții. Pe de-o parte, vorbim despre fondurile europene pe care România nu trebuie să le piardă, iar, pe de altă parte, vorbim despre credibilitatea României că își respectă angajamentele asumate. (…) Lipsa acestor fonduri europene ar avea implicații asupra bugetului țării, investițiile fiind finanțate într-o proporție importantă din acești bani”, a explicat Ilie Bolojan într-o postare publicată după ce Senatul, în calitate de for decizional, a adoptat legea privind reforma Agenției Naționale de Integritate (ANI).

PNL a votat în favoarea proiectului, deși contestă prevederea cunoscută drept „amendamentul Fritz”: „Votul în privința legii ANI a fost unul greu pentru PNL, pentru că o prevedere care schimbă regulile în timpul jocului este profund imorală și incorectă, indiferent prin ce artificii juridice ar fi explicată. Dar, pentru premierul României și pentru PNL, partidul cu o răspundere majoră în guvernare, miza unei decizii se raportează în primul rând la România, iar principiul suprem este apărarea interesului țării.”

Potrivit premierului, o eventuală sancțiune primită de România prin blocarea unor sume importante din fonduri europene ar fi crescut major riscul ca România să fie depunctată sever la capitolul rating de țară.

Totodată, Ilie Bolojan avertizează că această lege, însă, nu poate rămâne așa, iar PNL va susține, prin toate acțiunile necesare, corectarea ei: „Vom fi alături de USR în acest demers moral, nu pentru un om, ci pentru a reinstaura reguli corecte. Pentru a completa jaloanele PNRR, mai trebuie adoptată legea salarizării, cu o miză la fel de mare.”

Reamintim că pentru a completa jaloanele PNRR, mai trebuie adoptată legea salarizării.

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Legea salarizării unitare reprezintă unul dintre jaloanele PNRR, iar îndeplinirea acestuia este legată de deblocarea unor fonduri europene în valoare de 770 de milioane de euro. Termenul-limită pentru realizarea jaloanelor este 31 august.

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