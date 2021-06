Senatul a aprobat legea privind rețelele 5G, care urmează a fi promulgată de Klaus Iohannis: Vor fi acceptate echipamente și soft-uri doar de la producători avizați de CSAT

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a discutat luni cu comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, despre Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), statul de drept și operaționalizarea Parchetului European.

Întâlnirea dintre cei doi are loc în contextul în care oficialul român participă la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), ce se desfășoară în perioada 7-8 iunie la Luxemburg.

”Independența justiției reprezintă un obiectiv esențial pentru care depunem eforturi comune”, a transmis Didier Reynders într-un mesaj publicat pe Twitter.

Fruitful 1st meeting between 🇷🇴minister @justitiei @Stelian_Ion_USR & EU Commissioner @dreynders, ahead of #JHA Council today.

Constructive discussion on:

👉CVM

👉#RuleOfLaw

👉#EPPO.

Independence of justice is an essential objective, towards which we are working together. pic.twitter.com/i5sHzbPF5o

— Romania in the EU 🇷🇴 (@romaniaineu) June 7, 2021