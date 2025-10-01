Senatul american reafirmă rolul României ca aliat-cheie: O strategie SUA pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru SUA în contracararea agresiunii Rusiei

Senatul Statelor Unite a reafirmat marți importanța strategică a regiunii Mării Negre, subliniind rolul esențial al României ca aliat-cheie în contracararea agresiunii ruse și în consolidarea securității europene. În cadrul unei audieri dedicate viitorului Strategiei SUA pentru Marea Neagră, senatorii americani au evidențiat contribuția României la stabilitatea regională, investițiile majore în apărare și potențialul energetic pe care țara îl poate oferi Europei. La eveniment a fost prezent și ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, care a transmis că interesul Washingtonului pentru regiune rămâne „activ și susținut”, iar despre România „s-a vorbit la superlativ”.

Potrivit unui comunicat al Ambasadei României la Washington, luările de poziție ale liderilor Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comisiei pentru relații externe a Senatului american, precum și depozițiile experților audiați au subliniat importanța strategică a României și rolul ei cheie în securitatea și apărarea regiunii Mării Negre, precum și în dezvoltarea potențialului său energetic.

Dezbaterile din cadrul subcomitetului pentru Europa au evidențiat faptul că securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale atât pentru România și pentru statele riverane, cât și pentru Europa și pentru Statele Unite, în contextul geopolitic actual, marcat de implicațiile agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

“Marea Neagră reprezintă cheia în multe aspecte pentru securitatea europeană și pentru interesul național al Statelor Unite. O strategie clar definită pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru Statele Unite, aplicată, care să contracareze agresiunea Rusiei în Europa și în alte zone”, a afirmat președintele Subcomitetului, senatorul republican Steve Daines, inițiator al audierii din Senat.

Contribuția semnificativă a României la stabilitatea și securitatea regiunii a fost evidențiată din perspectiva posturii de apărare și descurajare Aliată, a investițiilor în apărare, inclusiv a celor în dezvoltarea celei mai mari baze militare din Europa, și a rolului de pilon și furnizor de securitate în regiunea extinsă a Mării Negre.

“Rusia duce o strategie agresivă pentru a submina guvernele democratice pro-vestice din Europa, iar regiunea Mării Negre este în mod special vulnerabilă. Moscova toarnă miliarde în mită, propagandă, metode subversive și bullying în domeniul energetic pentru a instala guverne în regiune care să fie prietenoase cu Moscova”, a menționat co-președintele subcomitetului Chris Murphy, senator democrat, pe parcursul audierilor.

A fost subliniată contribuția României la atingerea obiectivelor privind independența energetică și potențialul său în dezvoltarea rutelor alternative de alimentare cu gaze naturale, pentru reducerea dependenței statelor vest-europene de gazele rusești, precum Coridorul Vertical. Dezbaterile au reliefat inclusiv potențialul României în exploatarea resurselor de hidrocarburi din Marea Neagră.

“Au existat în ultimele luni voci care au reclamat că strategia SUA pentru Marea Neagră este moartă și nu există nici un interes pentru revitalizarea ei. Ori, această audiere a dovedit că interesul în privința Mării Negre nu a fost abandonat, ci dimpotrivă, el există în continuare și vom face tot ce depinde de noi să menținem vie această preocupare la cel mai înalt nivel. Totodată, despre România s-a vorbit în termeni foarte pozitivi, atât senatorii americani, cât și experții audiați subliniind rolul României de aliat-cheie al SUA în regiune. S-a vorbit la superlativ despre progresele pe care le-a făcut România și despre contribuția noastră regională, despre cum încercăm să devenim independenți energetic, despre investițiile noastre masive în apărare” a declarat a ambasadorul României in SUA, Andrei Muraru, despre audierea la care a asistat.

La audieri au luat cuvântul experții americani Matthew Boyse, Senior Fellow, Centrul pentru Europa și Eurasia, Hudson Institute, dr. S. Frederick Starr, președinte fondator al Institutul pentru Asia Centrală și Caucaz, American Foreign Policy Council (AFPC) și Catherine Sendak, director pentru Apărare și Securitate Transatlantică, Center for European Policy Analysis (CEPA).