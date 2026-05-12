Senatul României își reconfirmă angajamentul pentru dezvoltarea unui parteneriat pragmatic și activ cu Qatar

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, l-a primit astăzi pe ambasadorul Qatar la București, E.S Dr. Rashid Abdullah Mohammed Al Sheikh Al Kuwari, prilej cu care a fost reconfirmat angajamentul țării noastre pentru dezvoltarea unui parteneriat pragmatic și activ cu Statul Qatar.

În cadrul discuțiilor, au fost evidențiate dinamica pozitivă a relațiilor româno-qatareze și interesul comun pentru extinderea cooperării în domenii precum energia, investițiile, infrastructura, agricultura și transporturile.

Într-un context internațional marcat de multiple provocări de securitate, a fost subliniată importanța dialogului diplomatic, a soluțiilor negociate și a cooperării internaționale pentru menținerea păcii și securității.

Senatul României își reconfirmă angajamentul pentru dezvoltarea unui parteneriat pragmatic și activ cu Statul Qatar, bazat pe dialog, cooperare și interese comune.