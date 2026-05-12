Senatul României își reconfirmă angajamentul pentru dezvoltarea unui parteneriat pragmatic și activ cu Qatar

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, l-a primit astăzi pe ambasadorul Qatar la București, E.S Dr. Rashid Abdullah Mohammed Al Sheikh Al Kuwari, prilej cu care a fost reconfirmat angajamentul țării noastre pentru dezvoltarea unui parteneriat pragmatic și activ cu Statul Qatar.

În cadrul discuțiilor, au fost evidențiate dinamica pozitivă a relațiilor româno-qatareze și interesul comun pentru extinderea cooperării în domenii precum energia, investițiile, infrastructura, agricultura și transporturile.

Într-un context internațional marcat de multiple provocări de securitate, a fost subliniată importanța dialogului diplomatic, a soluțiilor negociate și a cooperării internaționale pentru menținerea păcii și securității.

Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

