Senatul SUA aprobă un proiect de sancțiuni dure împotriva Rusiei: Statele Unite nu vor rămâne pasive în timp ce clienții Rusiei finanțează agresiunea lui Putin

Senatul Statelor Unite a adoptat vineri, cu o largă majoritate bipartizană, un proiect care impune noi sancțiuni Rusiei și urmărește reducerea veniturilor obținute de Moscova din exporturile de petrol și gaze, relatează The Guardian.

Textul, intitulat „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act of 2026” în memoria senatorului republican care a promovat inițiativa, a fost aprobat cu 86 de voturi pentru și 11 împotrivă, potrivit datelor oficiale ale Senatului.

Proiectul prevede noi sancțiuni și interdicții de acordare a vizelor împotriva președintelui rus Vladimir Putin, a principalilor comandanți militari și a altor responsabili pentru războiul împotriva Ucrainei.

Măsurile ar viza, de asemenea, oligarhi ruși și membri ai familiilor acestora, instituții financiare, persoane și companii străine care sprijină războiul, precum și petrolierele și entitățile implicate în operarea „flotei-fantomă” utilizate de Rusia pentru eludarea sancțiunilor.

Proiectul permite aplicarea unor tarife vamale de până la 500% asupra exporturilor rusești. În paralel, îi conferă președintelui Donald Trump autoritatea de a impune tarife de până la 100% asupra mărfurilor provenite din cele cinci state care cumpără cele mai mari cantități de petrol și gaze din Rusia sau care facilitează eludarea sancțiunilor.

Acestea sunt sancțiuni secundare, îndreptate nu doar împotriva Rusiei, ci și împotriva statelor, companiilor și instituțiilor care continuă să îi furnizeze Moscovei venituri importante din energie. Scopul este de a le obliga să aleagă între accesul la piața americană și achiziționarea de combustibili fosili rusești.

„Acest proiect obligă principalele țări care mențin economia Rusiei pe linia de plutire să aleagă între afaceri cu America și energia rusească ieftină”, a declarat senatoarea Darline Graham, sora lui Lindsey Graham, numită în locul acestuia după moartea sa.

Ea a prezidat ședința în care a fost anunțată adoptarea proiectului și a afirmat că „Statele Unite nu vor rămâne pasive în timp ce clienții Rusiei finanțează agresiunea lui Putin”.

Lindsey Graham a transformat adoptarea sancțiunilor într-una dintre principalele sale priorități politice și a lucrat la negocierea textului cu Casa Albă până în ultimele zile ale vieții. Senatorul republican a murit subit în luna iulie, la vârsta de 71 de ani, după o deplasare la Kiev.

Prima etapă procedurală pentru avansarea proiectului a fost aprobată în ziua funeraliilor sale, în prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Liderii republicani și democrați au decis ulterior să dea legii numele senatorului, cunoscut drept unul dintre cei mai consecvenți susținători ai Ucrainei din Congres.

Rand Paul din Kentucky a fost singurul senator republican care a votat împotriva proiectului, alături de zece democrați. Criticile nu au vizat în principal sancțiunile împotriva Moscovei, ci noile competențe tarifare acordate lui Trump.

Paul și senatorul democrat Ron Wyden au propus eliminarea unei părți a acestor prerogative, însă amendamentul lor a fost respins cu 64 de voturi la 32.

Wyden a avertizat că textul îi permite președintelui să decidă ce țări sunt taxate și care primesc derogări, să modifice tarifele și să revizuiască lista statelor vizate la fiecare 180 de zile, fără ca proiectul să prevadă un mecanism prin care Congresul să poată anula deciziile.

Liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a susținut în schimb proiectul și i-a cerut lui Trump să utilizeze sancțiunile pentru a reduce resursele financiare ale Kremlinului, argumentând că încercările de conciliere a lui Putin nu au determinat încheierea războiului.

Critici au venit și din Camera Reprezentanților. Democrații Gregory Meeks și Don Beyer au avertizat că autoritatea tarifară foarte largă ar putea fi folosită de Trump în alte dispute comerciale, inclusiv împotriva unor aliați ai Statelor Unite, fără o legătură directă cu sancționarea Rusiei.

Proiectul urmează să fie examinat de Camera Reprezentanților, care își va relua activitatea la sfârșitul lunii august. Camera trebuie să accepte forma adoptată de Senat sau să negocieze un text comun înainte ca inițiativa să poată fi trimisă președintelui pentru promulgare.

Adoptarea în Senat nu înseamnă, prin urmare, că sancțiunile și tarifele au intrat deja în vigoare. Acestea vor putea fi aplicate numai dacă proiectul trece și de Camera Reprezentanților și este promulgat de Donald Trump.