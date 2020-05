Sergei Stanishev, liderul PES: Familia progresistă europeană susține cu fermitate șansa unui viitor în UE pentru Balcanii de Vest

Europarlamentarul Corina Creţu (PRO România, S&D) a fost desemnată, pentru al doilea an consecutiv, Raportor alternativ din partea Comisiei pentru Control Bugetar a Parlamentului European (CONT) pentru Raportul Anual privind ”Controlul activității financiare a Băncii Europene de Investiții” aferent anului 2019.

“Mâine, în Comisia pentru Control Bugetar, vom vota (de la distanță) Raportul Anual privind ”Controlul activității financiare a Băncii Europene de Investiții” aferent anului 2018 – pentru care am fost, la fel, Raportor alternativ. Este o temă importantă pentru că Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă finanțări pe termen lung pentru proiecte, garanții, precum și consiliere în vederea promovării obiectivelor Uniunii. Mai mult decât atât, Banca Europeană de Investiții sprijină proiecte atât în cadrul UE, cât și în afara UE, iar acționari sunt statele membre ale UE”, a scris Crețu, pe pagina sa de Facebook.

Într-o declarație remisă ulterior pentru CaleaEuropeană.ro, eurodeputatul Corina Crețu a precizat că se bucură că experiența sa “în calitate de Comisar European ;i anii in care i-am reprezentat pe cetățenii români în cadrul Parlamentului European este luată în considerare în cel mai democratic for de reprezentare europeană”.

“Îmi asum cu maxima responsabilitate gestionarea acestor Rapoarte, primite atât din partea colegilor din cadrul Comisiei de Control Bugetar cât și din partea Comisiei de Dezvoltare Regională din Parlamentul European, din care fac parte cu mândrie și onoare. Aștept, ca toți Membrii Parlamentului European, luarea unei decizii privind reîntoarcerea fizica la Bruxelles. Pana atunci, voi vota – in plen și in Comisii- de la distanță, in interesul cetățenilor romani, a cetățenilor europeni. Sper ca Romania sa fructifice la maximum posibilitățile pe care le-am aprobat pana acum și pe care le vom aproba in continuare pentru ca Uniunea Europeana sa vina in sprijinul Statelor Membre și a cetățenilor din fiecare țară în această perioadă”, a completat Crețu.

De la revenirea sa în Parlamentul European, în iulie 2019, Corina Crețu a mai coordonat alte șase rapoarte importante în activitatea legislativului european: raportul privind bugetul anual al UE pentru 2020, raportul special cu privire la frauda în comerțul online, raportul special cu privire la migrație, raportul Băncii Europene de Investiții pentru anul 2018, raportul privind protejarea intereselor financiare ale UE pentru anul 2018 și raportul privind mecanismele de cooperare transfrontalieră.

Raportul privind controlul activității financiare a Băncii Europene de Investiții pentru anul 2019 este cel de-al 7-lea raport încredințat eurodeputatului Corina Crețu în această legislatură.

Corina Crețu a fost membru al Parlamentului European din 2007, anul aderării României la UE, și până în 2014.

Din noiembrie 2014 a fost comisar pentru politică regională din partea României în Comisia Europeană condusă de Jean-Claude Juncker.

La 1 iulie 2019 a demisionat din funcție pentru a reveni în Parlamentul European ca urmare a alegerilor europene. În legislativul actual, Crețu este membru în Comisiile REGI și CONT, precum și membru supleant în Comisia AGRI.